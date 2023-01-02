Kanal D’de muhteşem gece

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Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren program 31 Aralık’ta “Yılbaşı Gazinosu” konseptli özel bölümüyle ekrana geldi.

Yıldız isimler; Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini ve Tanyeli’nin konuk olduğu özel bölüm, Gencer Savaş Bandosu ve On’lar A Capella şovlarıyla renklendi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen “Şarkılar Bizi Söyler” günün en çok izlenen programları arasında yer aldı.