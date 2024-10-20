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Kanal D dizileri dünya sahnesinde

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#Kanal D#İnci Taneleri#Annem Ankara
Kanal D dizileri dünya sahnesinde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 07:58

Dünya televizyon endüstrisinin en prestijli içerik fuarı MIPCOM, Türk televizyon sektörünün global liderlerinden Kanal D International’ın dizilerini ağırlayacak. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği ‘İnci Taneleri’ ve ‘Annem Ankara’ dizilerinin oyuncuları ‘Yıldızlarla Buluşmalar’ etkinliği ile fuarda büyük bir çıkış yapacak.

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Küresel dizi pazarının en önemli oyuncularından biri olan Kanal D International, 40’ıncısı düzenlenen MIPCOM 2024’e geniş çaplı bir katılım sergiliyor. Bu yıl 21-24 Ekim tarihleri arasında Cannes’da gerçekleşecek MIPCOM’da Kanal D International’ın yeni içerikleri de dünya televizyon devleriyle buluşacak. ‘İnci Taneleri’ oyuncularından Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka ve Selma Ergeç’in yanı sıra; ‘Annem Ankara’nın başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür de ‘Yıldızlarla Buluşmalar’ etkinliğinde dünyanın önde gelen medya ve televizyon yöneticileri ile bir araya gelecek. Fabricio Ferrara’nın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan etkinlik, dünya basını tarafından da ilgiyle takip edilecek.

Kanal D dizileri dünya sahnesinde

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ULUSLARARASI BAŞARI ‘İNCİ TANELERİ’

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan ve güçlü hikâyesiyle uluslararası arenada dikkatleri üzerine çeken ‘İnci Taneleri’, Orta Doğu ve Orta Avrupa gibi pazarlarda şimdiden satış başarısı elde etti. Bu etkileyici yapım, MIPCOM 2024’ün de en gözde dizilerinden biri olacak.

Kanal D dizileri dünya sahnesinde

‘ANNEM ANKARA’ İLK KEZ SAHNEDE

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Annem Ankara’, MIPCOM 2024’te dünya prömiyerini yapacak. Büyük merak uyandıran bu dizi, Türk dramalarının benzersiz anlatımını dünya izleyicileriyle buluşturmak için ilk kez sahneye çıkacak. Duygu dolu hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla dizi, uluslararası alanda ses getirecek yapımlar arasında yer alacak. Demirören Medya Grubu’nun üst düzey yöneticilerinin de katılım göstereceği fuarda, ortak yapımlar ve format anlaşmaları için dünyaca ünlü medya firmalarıyla görüşmeler yapılacak.

Kanal D dizileri dünya sahnesinde

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TÜRK DİZİLERİ YARIŞACAK

100’den fazla ülke ile 11 binden fazla temsilcinin iştirak edeceği fuarda, yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplayan ‘Veda Mektubu’, ‘Dönence’ ve ‘Üç Kız Kardeş’ dizileri de yer alacak. Latin Amerika’nın en prestijli ödül töreni olan Produ Awards’ta ‘yabancı dilde en iyi kadın/ en iyi erkek oyuncu’ ile ‘yabancı dilde en iyi dizi’ kategorisinde aday olan bu diziler uluslararası projeler ile aynı sahnede yer alacak.

EN SAYGIN ORGANİSAZYON

MIPCOM fuarı, her yıl dünyanın birçok ülkesinden gelen film ve dizi sektörü temsilcilerine ev sahipliği yapıyor. Farklı formatların tanıtımlarının da yapıldığı fuar, televizyon endüstrisine yönelik dünyanın en saygın organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

 

 

 

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#Kanal D#İnci Taneleri#Annem Ankara

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