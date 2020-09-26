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Haber Giriş: 26.09.2020 - 21:16 | Son Güncelleme:

Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941 - 1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harfle başlayan adlar verdi?

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Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941 - 1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harfle başlayan adlar verdi?
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Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan yeni bölümünde bir yarışmacıya sorulan büyük para ödülüne sahip soru ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan bölümünde, merak edilen soru şu şekilde; Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti doğan 16 çocuklarına hangi harfle başlayan adlar vererek Guinness'e girmiştir? İşte, o sorunun yanıtı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonu ile ekranlara geldi. Bir yarışmacıya 125 bin TL değerindeki sorulan 10. soru ekran başındakileri meraklandırdı. Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941 - 1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harfle başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusunun yanıtı haberimizde...

SORU:

Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941 - 1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harfle başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
A: A

B: E

C: J

D: M

Doğru cevap: B: E

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