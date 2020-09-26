Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941 - 1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harfle başlayan adlar verdi?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonu ile ekranlara geldi. Bir yarışmacıya 125 bin TL değerindeki sorulan 10. soru ekran başındakileri meraklandırdı. Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941 - 1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harfle başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusunun yanıtı haberimizde...

SORU:

Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941 - 1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harfle başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

A: A

B: E

C: J

D: M

Doğru cevap: B: E