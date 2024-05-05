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Kamuran Akkor: Sanatçı olma hayalim yoktu

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#Kamuran Akkor#Hülya Koçyiğit#Kamuran Akkor
Kamuran Akkor: Sanatçı olma hayalim yoktu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 10:36

Kamuran Akkor, Hülya Koçyiğit’in “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

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“Müzik hayatına nasıl başladın?” sorusu üzerine sanatçı, “Annem ve babamın çok güzel bir sesi varmış. Annem öğretmendi ve amatör bir şekilde ut çalardı. Herhalde bize de geçti. Bizim ele başımız Gönül (Akkor) ablamdı. Ailece şarkılar söylerdik, oyunlar oynardık” dedi.

Kendisi gibi ses sanatçısı olan ablası Gönül Akkor’un aksine, küçük yaşlarda ses sanatçısı olmayı düşünmediğini belirten Kamuran Akkor, “Ablam şarkı söylerdi. Ben ses sanatçısı olurum diye hayal kurmadım. Ablam radyoya girince Ankara’ya taşındık. 13 yaşımdayken Kulaktan Kulağa oyununda 80 yaşında birini canlandırdım” dedi.

Kamuran Akkor: Sanatçı olma hayalim yoktu

“Orkestraya girdim, giriş o giriş” diyerek müzikle olan kopmaz bağını ifade eden Kamuran Akkor, orkestrada Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve İtalyanca şarkılar da okuduğunu belirtti.

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Şöhret beni mutlu etti

Kamuran Akkor, hafızalara kazınan “Aşk Eski Bir Yalan” şarkısının hikâyesini anlattı: “Şarkının söz yazarı Sezen Cumhur Önal, hafif Batı müziği üzerine sözler yazıyordu. ‘Aşk Eski Bir Yalan’ şarkısını bana yazdı ve sonra müzikseverler beni sevdi. Şöhretle beraber binlerce kişi tarafından sevilmek beni çok mutlu etti.”

 

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#Kamuran Akkor#Hülya Koçyiğit#Kamuran Akkor

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