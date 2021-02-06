Kamuran Akkor kimdir, eşi kimdi?
Kamuran Akkor, pop müzik ile müzik kariyerine başlamış, ancak arabesk müziğe geçiş yapmış bir sanatçımızdır. Klasik Türk müziği yorumcusu, Gönül Akkor'un kız kardeşidir. Kamuran Akkor, 1968 yılında kendisi gibi müzisyen olan, Vasfi Uçaroğlu ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 tane kız çocukları oldu. İşte Kamuran Akkor'un hayatıyla ilgili bilgiler...
Kâmuran Akkor, 28 Temmuz 1947 tarihinde dünyaya geldi. Klasik Türk müziği yorumcusu Gönül Akkor'un kız kardeşidir. 1966 yılından başlayarak, Sezen Cumhur Önal'ın sözlerini yazdığı Aşk Eski Bir Yalan, Kime Niyet Kime Kısmet, Seni Beklerim Öptüğün Yerde ve Reyhan şarkılarının yer aldığı 45'lik plaklarıyla ülke çapında üne kavuştu. Sonraki yıllarda pop müziğini bırakarak Klasik Türk müziği yorumculuğu yapmaya başladı.
Müzisyen eşi Vasfi Uçaroğlu 2011'de öldü.
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