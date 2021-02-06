Kamuran Akkor kimdir, eşi kimdi?

Kâmuran Akkor, 28 Temmuz 1947 tarihinde dünyaya geldi. Klasik Türk müziği yorumcusu Gönül Akkor'un kız kardeşidir. 1966 yılından başlayarak, Sezen Cumhur Önal'ın sözlerini yazdığı Aşk Eski Bir Yalan, Kime Niyet Kime Kısmet, Seni Beklerim Öptüğün Yerde ve Reyhan şarkılarının yer aldığı 45'lik plaklarıyla ülke çapında üne kavuştu. Sonraki yıllarda pop müziğini bırakarak Klasik Türk müziği yorumculuğu yapmaya başladı.

Müzisyen eşi Vasfi Uçaroğlu 2011'de öldü.