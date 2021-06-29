Kalp Yarası'nın Hande'si Merve Çağıran kimdir, kaç yaşında? İşte, Merve Çağıran dizileri

Her pazartesi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi Kalp Yarası yayınlanan ilk bölümüyle yaza damga vuran dizilerden olacak gibi görünüyor. Başrollerini Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran gibi genç yeteneklerin paylaştığı Kalp Yarası, aynı zamanda oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. En çok merak edilen karakterlerden biri Hande’yi canlandıran Merve Çağıran’da ilgi gören isimlerden biri. Peki Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran kimdir?

MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR, HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Merve Çağıran 1992 yılında Balıkesir'de doğmuştur. 2011 yılında İstanbul’a taşınmasının ardından 35,5 Sanat Merkezi'nde eğitim almıştır. 2010 yılında Tek Türkiye adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. İlk ekran önü deneyimini ise‘’Şefkattepe’’ dizisiyle yapan Çağıran, ‘’Elde Var Hayat’’, ‘’Kaçak Gelinler’’ dizilerinde rol aldıktan sonra 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile asıl çıkışını yapmıştır. 2016 yılında ‘’Aşk Laftan Anlamaz’’ projeleriyle dikkat çekti. 2017 yılında Mert Baykal’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Fi’’ dizisinde ve Yusuf Pirhasan ile Aytaç Çiçek’in yönetmenliğini paylaştığı ‘’Kalp Atışı’’ dizisinde yer almıştır.

Merve Çağıran, 2018 ‘’Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar’’ ödülünü kazandı. 2018 yılında ‘’Bozkır’’ dizisinde yer almış ve başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, ‘’Çarpışma’’ dizisinde Meral karakterine hayat vermiştir.

Merve Çağıran’ın ilk sinema oyunculuğu ise 2016 yılında Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler’in başrollerindeki ‘İkimizin Yerine’ filmiyle olmuştur. Genç oyuncu, 2018 yılında ise ‘Kaybedenler Kulübü Yolda’ filmindeki oyunculuğuyla dikkat çekmeyi başardı.

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