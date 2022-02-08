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Kalp Yarası 30. son bölümde Ayşe öldü mü? İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı

#Kalp Yarası#Dizi#Televizyon
Kalp Yarası 30. son bölümde Ayşe öldü mü İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı

Kalp Yarası 30. son bölüm izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Pazartesi akşamları seyirci karşısına çıkan Kalp Yarası'nın 7 Şubat tarihli son bölümünde Feraye ve Pınar'ın gelişiyle Sancakzade Konağı'nda işler karışırken Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit'in bulduğu delillerle Ayşe'nin başına bela açması dikkat çekti. Dizinin final anında Pınar'ın arabayla Ayşe'ye çarpması akıllara Ayşe öldü mü? sorusunu getirdi. İşte, Kalp Yarası son bölüm full HD izleme ekranı ve 31. yeni bölüm fragmanı

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Kalp Yarası son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında 7 Şubat Pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Kalp Yarası'nda bu hafta Yaman ve Hande arasında yaşanan gerginlik çarpıcı gelişmeler arasında yer alırken, Ayşe'nin ölüp ölmediği gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Tüm bunların ardından dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ayşe'nin kaybolması akıbeti hakkındaki merakı daha çok arttırdı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

KALP YARASI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALP YARASI 30. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feraye ve Pınar'ın gelişiyle Sancakzade Konağı'nda işler iyice rayından çıkar. Ferit ve Yaman cephesi bir kez daha karşı karşıya gelirken, Ayşe konakta suların durulması için büyük bir uğraş verir.

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Yaman annesiyle karşılaşmanın şaşkınlığını üzerinden atamamışken bu durum Hande'yle gerginliğe neden olur. Mirza'nın yaptığı teklif ise Ayşe, Vedia ve Betül'ü bir araya getirir.

Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, cinayeti çözecek kilit delillere ulaşır. Ancak bu deliller Ayşe'nin başını belaya sokar.

KALP YARASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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