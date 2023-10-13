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Kalbimizin sahibi setimizi ziyaret etti

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#Şener Şen#Zengin Mutfağı#Uğur Yücel
Kalbimizin sahibi setimizi ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 07:56

“Zengin Mutfağı” adlı tiyatro oyunuyla izleyiciyle buluşan Şener Şen, yakın dostu Uğur Yücel’in yeni dizisi “Bir İhtimal Daha Var”ın setini ziyaret etti.

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Uğur Yücel’in başrolünü Ata Demirer ve Esra Bilgiç’le paylaştığı dizi setine giden 81 yaşındaki sanatçı ekip tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Ata Demirer, Şen Şen’in set ziyaretinden karelerini Instagram hesabında “Ustamız, kalbimizin sahibi Şener Şen hocamız setimizi ziyaret etti” notuyla paylaştı.

Kalbimizin sahibi setimizi ziyaret etti

Dijital platformda yayınlanacak “Bir İhtimal Daha Var”ın yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Lale Mansur, Altan Erkekli, Hakan Salınmış, Sezin Akbaşoğulları, Beyti Engin ve Ümit Kantarcılar da yer alıyor.

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#Şener Şen#Zengin Mutfağı#Uğur Yücel

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