Kalbimizin sahibi setimizi ziyaret etti

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Uğur Yücel’in başrolünü Ata Demirer ve Esra Bilgiç’le paylaştığı dizi setine giden 81 yaşındaki sanatçı ekip tarafından büyük ilgiyle karşılandı.



Ata Demirer, Şen Şen’in set ziyaretinden karelerini Instagram hesabında “Ustamız, kalbimizin sahibi Şener Şen hocamız setimizi ziyaret etti” notuyla paylaştı.

Dijital platformda yayınlanacak “Bir İhtimal Daha Var”ın yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Lale Mansur, Altan Erkekli, Hakan Salınmış, Sezin Akbaşoğulları, Beyti Engin ve Ümit Kantarcılar da yer alıyor.