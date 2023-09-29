Kalabalık Aile geri döndü

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◊ Ailenizle ilgili bir TV programı yapma fikri nasıl ortaya çıktı?

Adam: Aslen Lake Charles, Louisiana’lıyız ama Houston, Texas’a taşındık. Tüm sevdiklerimiz Louisiana’da kaldı. Arkadaşlarımız ve ailelerimizin beşiz çocuklarımız olacağını öğrenmelerinden bir süre sonra telefonlara ve mesajlara yetişemez olduk.

Bu sebeple bir blog oluşturduk. 3 ya da 4 ay gibi bir sürede sayfamız 400 milyon gibi bir görüntüleme elde ettik. Daha sonra bu durum yapım şirketlerinin dikkatini çekti ve dünyanın her yerinden insanlar bizi aramaya başladı. Bize TV şovları, programlar gibi fikirler sunmaya başladılar. Günün sonunda iyi bir karar verdiğimizi düşünüyorum; doğru insanlarla ve iyi bir yapım şirketiyle tanıştık.

◊ Hiç özel hayatınızı ve kızlarınızı gözler önüne koymaktan korktunuz mu?

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Adam: Açıkçası yapımcımıza “ailemizden biri” gibi güveniyoruz. İşler çok daha doğal bir şekilde ilerledi. Çocuklarımızı hiçbir zaman, hiçbir şeye zorlamak istemedik. Beşizler doğduklarından beri kamera önündeler. Bu nedenle çekimlere 2 yıl ara verdik. Bunu yapmamızın bir sebebi de diğer tarafın nasıl olduğunu görmek içindi. Sonra geri dönmeye karar verdik. Bu kararı, tüm aileyle birlikte oylamaya sunduk.

6 ÇOCUK ARASINDA HİÇ BİTMEYEN SAVAŞ

◊ Sizinki gibi geniş bir ailede, başarılması en zor günlük görev nedir?

Danielle: En sinir bozucu ve karmaşık günlük görev; 20 bin kez söylemenize gerek kalmadan dişlerini fırçalamalarını ve ayakkabılarını giymelerini sağlamak! Eğer “Herkes ayakkabısını giysin” derseniz, kimse duymuyor ve yapması gerekeni yapmıyor. Mesela 6 çocuğun aynı anda oyun oynadığını ve eşyaları toplamadığını düşünün! Evin içinden bir kasırga geçmiş gibi oluyor. Bu, 6 çocuk arasında hiç bitmeyen bir savaş gibi.

◊ Peki, eğlenceli olan ne?

Adam: Öyle bir dönemdeyiz ki artık daha çok maceraya atılıyoruz ve birlikte eğlenceli şeyler deneyimliyoruz. Kızlarımız da bizim gibi macerayı çok seviyor. Artık onlar bebek değil birer çocuk ve nereye gitmek istersek bizimle geliyorlar. Artık onlarla farklı etkinlikleri deneyimleyebiliyoruz ve çocuklarımızın bir şeylerle etkileşimini izliyoruz. Bu gerçekten çok eğlenceli bir durum.

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BEŞİZLERDE HAMİLELİK KASIRGA GİBİYDİ

◊ Blake’in doğumundan sonra birkaç çocuk sahibi daha olmayı düşünüyor muydunuz?

Danielle: Açıkçası yaklaşık 2 yıl Blake’e sahip olmak için uğraştık. Kız kardeşlerimiz ikinci çocuklarını doğurunca biz de Blake için bir kardeş istedik. Ailemizde ikiz doğuranlar vardı, ama beşiz olacağı kimsenin aklına gelmedi.

◊ 1 çocuğun ardından beşiz doğurmak nasıl bir duygu?

Danielle: Neyse ki tekil bir hamilelik deneyimim vardı ve Blake’e hamileyken çok mutluydum. Beşizlerde ise bu durum tam bir kasırga gibiydi. Aynı anda 5 bebeğe hamile olmak tabii ki inanılmaz bir deneyim. Kimseninkine benzemeyen bir hamilelikti. Örneğin her gün yemem gereken 4 bin 500 kalorilik bir diyetim vardı. İşimden istifa etmek zorunda kaldım ve kariyerimi noktaladım. Çünkü önceliğim sağlıklı bebekler doğurmak ve onlara 28 haftada en az 2 kilo aldırmaktı. Yaklaşık olarak 13-14 hafta boyunca her gün midem bulandı ve istifra ettim.

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BEBEKKEN ONLARA BAKMAK DAHA KOLAYDI

◊ Sizce bebekken mi, yoksa şimdi mi onlara bakmak daha zor?

Adam: Tüm bebekler eve geldiğinde bütün gece uyumadığımız bir dönemden geçtik. Günde sadece 24 saat vardı ve bu bile bize yetmiyordu. Mecburen tüm zorluklara uyum sağladık.

Düşündüğüm zaman bebekken onlara bakman daha kolaydı. Çünkü karşılık vermiyorlardı. Şimdi ise her konu hakkında 6 farklı görüşümüz var. Birbirlerinden tamamen farklı şeyler yapmak isteyen 6 kız düşünün! Sanırım onlar bebekken daha fazla kontrole sahiptik. Çocukların düzenine sadık kalmak açısından tam bir asker gibiydik. Her gün o program çerçevesinde yaşıyorduk diyebilirim. Çocuk büyütürken iyi iletişim önemli.

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TAM BİR KIZ BABASIYIM

◊ Adam, peki bu kadar kadınla aynı evde yaşamak nasıl bir duygu?

Adam: İnanın bilmiyorum. Aslında kızlarla da bir erkek çocukla yapılacak her şeyi yapıyorum. Beni takip ediyorlar, bahçeye çıkıp toprakta oynuyorlar, kurbağa yakalıyorlar ve bunun gibi bir sürü şey... Ben tam bir kız babasıyım.

◊ Yeni sezonda bizleri neler bekliyor?

Danielle: Ailemizi seven, dünya çapında hayran kitlemizin olması inanılmaz güzel bir duygu. İnsanlar bizi izlemekten keyif alıyor ve yolculuğumuzu takip etmeye devam edecekler.