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Kahkaha dolu yeni fragman

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#Gupse Özay#Lohusa#Onur Gürçay
Kahkaha dolu yeni fragman
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 07:53

Gupse Özay’ın merakla beklenen yeni filmi “Lohusa”nın fragmanı yayınlandı.

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Kahkaha dolu fragman, film henüz vizyona girmeden bile izleyenlere neşe saçtı.

Genç bir anne-babanın, doğumdan sonra yaşadıkları macera dolu 40 günü odağına alan fragman, izleyicilere filme dair küçük ipuçları verdi.

“Arif V 216” ve “Görümce” gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen Kıvanç Baruönü’nün imzasını taşıyan filmin yapımcı koltuğunda Muzaffer Yıldırım oturuyor.

Kahkaha dolu yeni fragman

Gupse Özay ve Onur Gürçay’ın başrolde olduğu “Lohusa”nın oyuncu kadrosunda Hazal Türesan, Esra Ruşan, Servet Pandur, Feri Güler, Birsen Dürülü, Su Şanad, Elif Nur Kerkük, Alper Baytekin, Cihan Albayrak, Zerrin Nişancı, Ceren Morova, Kahraman Sivri, Özen Özkan, Ali Yasin Özegemen, Anıl Altınöz ve Feriha Eyüpoğlu da yer alıyor. Film, 19 Ocak’ta gösterime girecek.

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#Gupse Özay#Lohusa#Onur Gürçay

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