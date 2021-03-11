Kağıttan Hayatlar filminin Ali'si Emir Ali Doğrul kimdir, kaç yaşında?
Emir Ali Doğrul, Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştığı Kağıttan Hayatlar filmiyle gündeme geldi. Emir Ali Doğrul, kamera karşısına ilk kez 2018 yılında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan “Egenin Hamsisi” dizisiyle geçti ve bu dizde Eşrefcan Kuru karakterini canlandırdı. Peki, Kağıttan Hayatlar filminin Ali'si Emir Ali Doğrul kimdir, kaç yaşında?
Çocuk oyuncu Emir Ali Doğrul13 Nisan 2011 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlkokul öğrenimi devam ediyor. İzmir Güzeli Ajans‘a bağlı olarak oyunculuk yapıyor.
Kamera karşısına ilk kez 2018 yılında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan “Egenin Hamsisi” dizisiyle geçti ve bu dizde Eşrefcan Kuru karakterini canlandırdı.
KAYNAKÇA: Emir Ali Doğrul (cnnturk.com, 26.07.2018), Emir Ali Doğrul (trt.com.tr, 26.07.2018), Emir Ali Doğrul (sinematurk.com, 26.07.2018), Emir Ali Doğrul (diziler.com, 26.07.2018), Emir Ali Doğrul (beyazperde.com, 26.07.2018).