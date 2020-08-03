Kafalar Karışık nerede çekildi? İşte Kafalar Karışık oyuncu kadrosu ve konusu
Kafalar Karışık filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Çekimleri Türkiye’nin farklı çekimlerinde gerçekleşen Kafalar Karışık filminin başrollerinden birini sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt canlandırıyor. Peki, Kafalar Karışık nerede çekildi? İşte Kafalar Karışık oyuncu kadrosu ve konusu…
Yönetmenliğini Yücel Yolcu’nun üstlendiği, usta oyuncu Metin Akpınar'ın da kadrosunda yer aldığı Kafalar Karışık’ın sinema kuşağında yer alması ardından komedi türündeki filmin oyuncuları bir kez daha gündeme geldi. Peki, Kafalar Karışık filminin oyuncuları kimler? Kafalar Karışık filmi nerede çekildi?
KAFALAR KARIŞIK OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Atakan Özyurt - Atakan
Bilal Hancı - Bilal
Fatih Yasin - Fatih
Metin Akpınar - İsmet Dede
Erkan Can - Burhan
Güven Kıraç - İstihbaratçı Ümit
Zuhal Yalçın - Neşe
Perihan Savaş - Buse'nin annesi
Cihan Ünal - Ünal
Selahattin Taşdöğen - Muhtar
Ruhi Sarı - Ferit
Ece Seçkin - Konuk oyuncu
Feride Hilal Akın - Buse
Enes Batur - Konuk Oyuncu
Uras Benlioğlu - Konuk Oyuncu
Yusuf Aktaş - Mertcan
Nilgün Kasapbaşoğlu - Sosyetik Damadın Annesi
Çağla Demirel - Konuk Oyuncu
Kaya Giray - Konuk Oyuncu
Şeyda Eroğan - Hademe
Erhan Yazıcıoğlu - Sosyetik Damadın Babası
Burak Tamdoğan - Kazım
Sabri Muran - Nikâh Şahidi 2
KAFALAR KARIŞIK KONUSU
Atakan'ın sevgilisi Buse ile mutlu bir birlikteliği vardır. Çift ilişkilerini evlilikte taçlandırmak ister. Zengin bir kadın olan Buse'nin dedesi ise bu evliliğe razı gelmez. Atakan ne yaparsa yapsın Buse'nin dedesini ikna edemez. Böyle olunca geriye tek bir çare kalır. Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasını bulmak. Müstakbel kayınpederini bulmak için macera dolu bir yola koyulan Atakan'a bu serüvende yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder.
KAFALAR KARIŞIK NEREDE ÇEKİLDİ?
Kafalar Karışık filmi çekimleri İstanbul, Antalya, Muğla’da yapıldı.
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