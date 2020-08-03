Kafalar Karışık nerede çekildi? İşte Kafalar Karışık oyuncu kadrosu ve konusu

Yönetmenliğini Yücel Yolcu’nun üstlendiği, usta oyuncu Metin Akpınar'ın da kadrosunda yer aldığı Kafalar Karışık’ın sinema kuşağında yer alması ardından komedi türündeki filmin oyuncuları bir kez daha gündeme geldi. Peki, Kafalar Karışık filminin oyuncuları kimler? Kafalar Karışık filmi nerede çekildi?



KAFALAR KARIŞIK OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ



Atakan Özyurt - Atakan

Bilal Hancı - Bilal

Fatih Yasin - Fatih

Metin Akpınar - İsmet Dede

Erkan Can - Burhan

Güven Kıraç - İstihbaratçı Ümit

Zuhal Yalçın - Neşe

Perihan Savaş - Buse'nin annesi

Cihan Ünal - Ünal

Selahattin Taşdöğen - Muhtar

Ruhi Sarı - Ferit

Ece Seçkin - Konuk oyuncu

Feride Hilal Akın - Buse

Enes Batur - Konuk Oyuncu

Uras Benlioğlu - Konuk Oyuncu

Yusuf Aktaş - Mertcan

Nilgün Kasapbaşoğlu - Sosyetik Damadın Annesi

Çağla Demirel - Konuk Oyuncu

Kaya Giray - Konuk Oyuncu

Şeyda Eroğan - Hademe

Erhan Yazıcıoğlu - Sosyetik Damadın Babası

Burak Tamdoğan - Kazım

Sabri Muran - Nikâh Şahidi 2



KAFALAR KARIŞIK KONUSU



Atakan'ın sevgilisi Buse ile mutlu bir birlikteliği vardır. Çift ilişkilerini evlilikte taçlandırmak ister. Zengin bir kadın olan Buse'nin dedesi ise bu evliliğe razı gelmez. Atakan ne yaparsa yapsın Buse'nin dedesini ikna edemez. Böyle olunca geriye tek bir çare kalır. Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasını bulmak. Müstakbel kayınpederini bulmak için macera dolu bir yola koyulan Atakan'a bu serüvende yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder.



KAFALAR KARIŞIK NEREDE ÇEKİLDİ?



Kafalar Karışık filmi çekimleri İstanbul, Antalya, Muğla’da yapıldı.