Kadir Topucu: Bir ara sektöre dönmemeyi düşündüm

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◊ “Nefes Almak İçin Neden Arıyor İnsan” adlı yeni bir şarkıyla dinleyicilerinizle yeniden buluştunuz. Öncelikle nasıl ortaya çıktı bu şarkı?

- Tüm dünyayı etkileyen, 21’inci yüzyılın en önemli olaylarından biri olarak görülen, sosyo-ekonomik sonuçları hâlâ süren salgın ve bununla beraber oluşan sorunlar sebebiyle, toplum olarak nefes alamıyorduk. İşte bu yeni eserde tam olarak bu sorunları ele aldık.

Çalışma arkadaşım Tuğba Baylan’la salgının tam ortasında ne yapabiliriz diye düşünürken bu şarkı ortaya çıktı. Kısa zamanda sevildi ve daha da sevileceğine inanıyorum. Aynı “Dönüşüm Muhteşem Olacak” gibi klasikler arasında yerini alacak.

◊ Uzun zamandır yoktunuz...

- Evet, hayli zaman oldu. Pek görünmesem de mesleğimizin birliklerinde, kurullarda görev aldım ve halen almaktayım. Ara ara eser çalışmalarım, reklam müziklerim oldu. Hatta bir ara sektöre dönmemeyi dahi düşündüm. Fakat eser ilhamı Allah vergisi bir lütuf olduğu için üretince birikti ve yeni eserler doğdu. Duygularımı toplumla paylaşma ihtiyacı duydum.

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İlk prodüktörüm Erol Köse ile yeniden yola çıktık. Hatem Tutkuş aranjesiyle deep house tarzında, günümüz sound’una uygun şarkılar yaptık. Üç yeni şarkım da hazır, yakında çıkacak.

11 YAŞINDAN BERİ ÜRETİYORUM

◊ Ailenizde başka sanatçı var mı?

- Dedem Şanlıurfa’nın ünlü musikişinaslarından bestekâr Mustafa Çavuş. Rahmetli babam TRT İstanbul Radyosu sanatçılarından, söz yazarı, besteci, yorumcu, derlemeci Yavuz Tapucu. Annem ise zamanında 80 plağı ve albümü olan söz yazarı, besteci, yorumcu Sevim Tapucu. Hâl böyle olunca ister istemez müziğin içerisine doğdum. 3 yaşında bağlamayla uyuduğumu hatırlarım.

Askerlik çağıma kadar hem okudum hem de sahnede ritim saz olarak müzisyenlik yaptım. Askerlik bitiminde muhabirlik yaptım, aynı anda Gülhane şenliklerinin gösteri koordinatörlüğünü yürüttüm.

Hemen akabinde “Dönüşüm Muhteşem Olacak” albümüyle büyük bir başarı yakaladım. Eser üretmek, beste yapmak genlerimde olduğundan, 11 yaşından beri üretiyorum.

◊ Şimdiye kadar hangi sanatçılar sizin eserlerinizi seslendirdi?

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- Ferdi Tayfur, Gülden Karaböcek, Muazzez Ersoy, Hakan Altun, Ümit Besen, Kibariye, Safiye Soyman, Ayhan Aşan, Harun Kolçak, Ebru Gündeş, Müslüm Gürses, Mustafa Sandal, Naşide Göktürk, Nuray Hafiftaş, Seren Serengil ve Harika Avcı gibi çok sayıda ünlü isim şarkılarımı okudu.

YURTDIŞINDAKİ SANATÇILAR KENDİ DİLLERİNDE SÖYLEDİ

◊ Eserlerinizin yurtdışında da seslendirildiğini biliyoruz...

- “Dönüşüm Muhteşem Olacak”, “Dinle”, “Gidemezsin” gibi birçok şarkım­ İsrail’de, Yunanistan’da sanatçılar tarafından seslendirildi. Bestelerim oradaki sanatçılar tarafından kendi dillerine çevrildi ve yine çok beğenildi kitleler tarafından.

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Bir köprü oluşuyor; sevgi köprüsü. Barış, sevgi, kardeşlik yani kısaca buram buram insanlık kokuyor. Buradan oraya oradan buraya ve tüm dünyayı aşk ile müziğim sarıyor. Bundan güzel mutluluk var mı?

SANATÇI ‘BARIŞÇI SAVAŞÇI’ OLMALI

◊ Bir sanatçının misyonu ne olmalı sizce?



- Sanatçı toplumları kutuplaştıran, ayrıştıran, savaştırıp birbirinden uzaklaştıran değil; aksine yakınlaştıran, bir olma, kardeş olma noktasına ulaştıran olmalı. Yani “barışçı savaşçı” olmalı sanatçı.

YATARAK STAR OLUNMUYOR

◊ Kendinize nasıl bakıyor, kondisyonunuzu nasıl koruyorsunuz?

- Benim bir sözüm var; “Yatarak star olunmuyor” diye. Sanatçı kendini geliştirmeli, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalı. Yaşantısına dikkat edip sorumluluklarını unutmamalı, örnek bir kişilik olmalı. Ben her gün 3 saat spor yapıyorum. Güne kuvvetli bir kahvaltıyla başlıyorum. Gün içinde aralarda azar azar meyve ve çok az çerez tüketiyorum. Ekmeksiz hafif bir akşam yemeği yiyorum. Tabii düzenli uykuya da çok önem veriyorum.