Kadir İnanır ve Türkan Şoray'a Adana’da özel ödül

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30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında iki usta oyuncuyu “Sinemamızın Yüzü” ödülüyle onurlandırmaya hazırlanıyor.

Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında düzenlenen festivalin yürütme kurulu başkanı Menderes Samancılar, yönetim kurulu üyeleri Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Gökhan Mutlay, Hüseyin Orhan ve Mahmut Göğebakan, Türk sinemasına katkılarından dolayı Türkan Şoray ile Kadir İnanır’a özel ödül verme kararı aldı.

Türk sinemasının 60 yılında var olan ‘Sultan’ Türkan Şoray’a ve 55 yıllık kariyeriyle unutulmazlar arasına giren Kadir İnanır’a ödülleri festivalin 23 Eylül akşamı gerçekleştirilecek ödül töreninde takdim edilecek.

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Kadir İnanır 1973’te “Utanç” filmiyle 5. Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘en iyi erkek oyuncu’ seçilmiş, 2011’de de 18. Adana Film Festivali’nde yaşam boyu onur ödülüne layık görülmüştü.

220 filmde başrol oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Türkan Şoray, 1973 yapımı “Mahpus” filmiyle 5. Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü almıştı.