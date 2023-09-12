×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kadir İnanır ve Türkan Şoray'a Adana’da özel ödül

Güncelleme Tarihi:

#Kadir İnanır#Türkan Şoray#Adana
Kadir İnanır ve Türkan Şoraya Adana’da özel ödül
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 10:52

Türk sinemasının iki usta ismi Türkan Şoray ve Kadir İnanır, Adana Altın Koza Film Festivali’nde Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel verilen ‘Sinemamızın Yüzü’ ödülüne layık görüldü. ‘Sultan’ lakaplı Şoray ve 55 yıllık kariyeriyle unutulmazlar arasına giren İnanır’a ödülleri festivalin 23 Eylül’deki ödül töreninde takdim edilecek.

Haberin Devamı

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında iki usta oyuncuyu “Sinemamızın Yüzü” ödülüyle onurlandırmaya hazırlanıyor.

Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında düzenlenen festivalin yürütme kurulu başkanı Menderes Samancılar, yönetim kurulu üyeleri Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Gökhan Mutlay, Hüseyin Orhan ve Mahmut Göğebakan, Türk sinemasına katkılarından dolayı Türkan Şoray ile Kadir İnanır’a özel ödül verme kararı aldı.

Türk sinemasının 60 yılında var olan ‘Sultan’ Türkan Şoray’a ve 55 yıllık kariyeriyle unutulmazlar arasına giren Kadir İnanır’a ödülleri festivalin 23 Eylül akşamı gerçekleştirilecek ödül töreninde takdim edilecek.

Kadir İnanır ve Türkan Şoraya Adana’da özel ödül

Haberin Devamı

Kadir İnanır 1973’te “Utanç” filmiyle 5. Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘en iyi erkek oyuncu’ seçilmiş, 2011’de de 18. Adana Film Festivali’nde yaşam boyu onur ödülüne layık görülmüştü.

Kadir İnanır ve Türkan Şoraya Adana’da özel ödül

220 filmde başrol oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Türkan Şoray, 1973 yapımı “Mahpus” filmiyle 5. Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü almıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadir İnanır#Türkan Şoray#Adana

BAKMADAN GEÇME!