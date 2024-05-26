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Kadınların sesi yüzde 140 arttı

Güncelleme Tarihi:

#Nilüfer#Türkiye#Equal
Kadınların sesi yüzde 140 arttı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 09:36

MÜZİK dinleme platformu Spotify, kadın sanatçıların çalışmalarını güçlendirmek ve müzikte cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği “Equal” programının 3’üncü yılını kutluyor.

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Spotify verileri, Equal’ın 2021’deki lansmanından bu yana Türkiye’deki kadın sanatçıların dinlenme oranlarında yüzde 140’lık bir artış yaşandığını gösteriyor.

Platform, hem Equal’ın 3’üncü yılını hem de Türkiye’deki kadın sanatçıların başarısını kutlamak için önceki akşam Divan Kuruçeşme’de davet verdi. Davete Spotify Equal’ın mayıs ayı global elçisi olan Nilüfer de katıldı.

Kadınların sesi yüzde 140 arttı

Ünlü sanatçı, yaptığı konuşmada “Kadın sanatçıların müzik endüstrisinde daha başarılı olabileceği bir ortam sağlanması, eşitliliğin ve zenginliğin artırılması için tüm sektörün birlikte çalışmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

 

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#Nilüfer#Türkiye#Equal

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