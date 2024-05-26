Kadınların sesi yüzde 140 arttı

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Spotify verileri, Equal’ın 2021’deki lansmanından bu yana Türkiye’deki kadın sanatçıların dinlenme oranlarında yüzde 140’lık bir artış yaşandığını gösteriyor.

Platform, hem Equal’ın 3’üncü yılını hem de Türkiye’deki kadın sanatçıların başarısını kutlamak için önceki akşam Divan Kuruçeşme’de davet verdi. Davete Spotify Equal’ın mayıs ayı global elçisi olan Nilüfer de katıldı.

Ünlü sanatçı, yaptığı konuşmada “Kadın sanatçıların müzik endüstrisinde daha başarılı olabileceği bir ortam sağlanması, eşitliliğin ve zenginliğin artırılması için tüm sektörün birlikte çalışmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.