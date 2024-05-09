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John Wick 4 konusu ve oyuncuları | John Wick serisi kaç filmden oluşuyor?

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#John Wick 4#John Wick Serisi#John Wick 4 Konusu
John Wick 4 konusu ve oyuncuları | John Wick serisi kaç filmden oluşuyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 16:16

John Wick 4 filmi 9 Mayıs Perşembe akşamı Star Tv’de izleyici karşısına çıkıyor. Serinin dördüncü filminde filmde John Wick, Yüksek Masa’ya karşı intikamını almak için yeraltında saklanan Bowery King ile birlikte çalışıyor. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce, dünyanın dört bir yanında güçlü ittifaklara sahip yeni bir düşmanla ve eski dostları düşmana çeviren güçlerle yüzleşmek zorunda kalıyor. Peki, John Wick serisi kaç filmden oluşuyor? İşte John Wick 4 konusu ve oyuncuları!

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JOHN WİCK 4 KONUSU

John Wick, High Table olarak bilinen suç örgütünü yenmenin bir yolunu keşfeder. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce, dünya çapında güçlü ittifaklar kuran ve John'un eski arkadaşlarını düşmana çeviren yeni düşmanı The Marquis'le yüzleşmesi gerekiyor. John, hayatta kalmak istiyorsa becerilerinin sınırlarını zorlamak zorundadır.

JOHN WİCK 4 OYUNCULARI       

Keanu Reeves

Laurence Fishburne

Rina Sawayama

Lance Reddick

Ian McShane

JOHN WİCK SERİSİ KAÇ FİLMDEN OLUŞUYOR?

John Wick film serisi toplamda 4 filmden oluşuyor. Lionsgate tarafından dağıtılan ve ilk filmi 2014'te çıkan seri dünya çapında büyük hasılat elde etmiş ve izleyicilerin beğenisini toplamıştır. Serinin dördüncü filmi 24 Mart 2023'te vizyona girmiştir.

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