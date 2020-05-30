John Lennon'ın 1971'de Cannes Film Festivali'nde gösterilen kısa filmi sonrasında onunla röportaj yapan kimdir?
Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan yeni bölümünde bir yarışmacıya sorulan büyük para ödülüne sahip soru ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan bölümünde, Seyyal Taner, Erkin Koray, Barış Manço gibi şıkların bulunduğu büyük para ödülüne sahip soru şu şekilde; John Lennon'ın 1971'de Cannes Film Festivali'nde gösterilen kısa filmi sonrasında onunla röportaj yapan kimdir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster sevenleriyle buluştu. Bir yarışmacıya 15 bin TL değerindeki sorulan soru son bölüme damga vurdu. Ekran başındakiler, o sorunun yanıtını internetten araştırmaya başladı. İşte, John Lennon'ın 1971'de Cannes Film Festivali'nde gösterilen kısa filmi sonrasında onunla röportaj yapan kimdir? sorusunun yanıtı...
SORU:
John Lennon'ın 1971'de Cannes Film Festivali'nde gösterilen kısa filmi sonrasında onunla röportaj yapan kimdir?
A: Ajda Pekkan
B: Erkin Koray
C: Seyyal Taner
D: Barış Manço
Doğru Cevap: C şıkkı
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