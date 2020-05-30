ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster sevenleriyle buluştu. Bir yarışmacıya 15 bin TL değerindeki sorulan soru son bölüme damga vurdu. Ekran başındakiler, o sorunun yanıtını internetten araştırmaya başladı. İşte, John Lennon'ın 1971'de Cannes Film Festivali'nde gösterilen kısa filmi sonrasında onunla röportaj yapan kimdir? sorusunun yanıtı...

SORU:

John Lennon'ın 1971'de Cannes Film Festivali'nde gösterilen kısa filmi sonrasında onunla röportaj yapan kimdir?

A: Ajda Pekkan

B: Erkin Koray

C: Seyyal Taner

D: Barış Manço

Doğru Cevap: C şıkkı