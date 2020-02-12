Jet Sosyete ne zaman başlayacak? Jet Sosyete dizisinin oyuncuları kimler?
Dijital platform üzerinden yayınlanan Jet Sosyete, tekrar bölümleriyle televizyon izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Birbirinden yetenekli oyuncuların yanı sıra sezon içerisinde her bölüm ünlü isimleri konuk eden Jet Sosyete’nin başrollerinde usta isimler yer alıyor. Jet Sosyete ne zaman başlayacak? Jet Sosyete dizisinin oyuncuları kimler?
Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, 12 Şubat Çarşamba günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin’in oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete’nin yönetmen koltuğunda ise yine Hakan Algül yer alıyor.
‘Jet Sosyete’ yüksek kahkaha temposu ve Jet Sosyete’nin unutulmaz karakterleriyle üçüncü sezonun tekrar bölümleri Star ekranında olacak.
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