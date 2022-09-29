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İzleyici yine “O Kız” dedi… Normal baba nasıl olunuyor?

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#O Kız#Kanal D#Erkan Petekkaya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 12:14

Kanal D’nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, sezonun iddialı dizisi “O Kız” yeni bölümü ile ekrana geldi.

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Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı dizi, yayınlanan ikinci bölümü ile de izleyicinin büyük beğenisini kazandı.

Güçlü senaryosu, farklı hikayesi ve oyunculuk performanslarıyla izleyicinin gözdesi olmayı başaran

O Kız’ın yayınlanan ikinci bölümü, Total kategoride günün en çok izlenen dizisi olarak çarşamba akşamına damga vurdu.

Sosyal medyada herkes O Kız’ı konuştu….

O Kız ekrana gelen yeni bölümü ile sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Oyunculuk performansı ile seyirciden bir kez daha tam not alan Erkan Petekkaya sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

Normal baba nasıl olunuyor?

O Kız 28 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan ikinci bölümde Kadir, babasından destek istiyor!

Tüm yaşananlara anlam veremeyen Kadir, duyduğu her şeyden kendisine pay çıkartır. Zeynep'i çok sever ancak insanların söylediklerine göre o normal bir baba değildir. Bu yüzden babasına sorar. Duygu dolu anlar yaşanır. 

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İzleyici yine “O Kız” dedi… Normal baba nasıl olunuyor

O Kız’ın oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

O Kız merakla beklenen yeni bölümü ile 05 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

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