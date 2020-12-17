İyi Aile Babası oyuncuları kimdir? İşte İyi Aile Babası oyuncuları

İyi Aile Babası dizisi her hafta perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. İyi Aile Babası oyuncuları arasında birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı dizide; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor. İşte İyi Aile Babası oyuncularının karakterleri

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI

Çağlar Çorumlu - Mehmet Ali Pamuk

Evli, 3 çocuk babası. İstanbul doğumlu, aslen Adanalı. Tıp Fakültesi mezunu, aile hekimi. Hem çekirdek, hem de geniş ailesine çok düşkün. Aile bağlarına çok önem veriyor. İyi bir baba, iyi bir eş ve iyi bir evlat olmak için büyük mücadele veriyor. Mesleğinde de çok idealist bir hekim.

Şebnem Bozoklu - Aslı Pamuk

Mehmet Ali’nin 25 yıllık karısı, 3 çocuk annesi, hem ev kadını hem de kariyer sahibi. Kocasına ve çocuklarına çok düşkün, çalışkan, fedakar, aşırı titiz, mükemmeliyetçi ve modern görüşlü bir kadın. Hayattaki en büyük mücadelesini, alt katlarında oturan kayınvalidesine karşı veriyor.

Melek Baykal - Arife Pamuk

İki çocuk annesi, Adana’da doğmuş, İstanbul’da büyümüş ve yine kendisi gibi Adanalı olan, dönemin sıkı emniyet amirlerinden Kerami ile evlenmiş. Çocuklarına, ve özellikle küçük oğlu Mehmet Ali’ye çok düşkün. Kerami, emekli olup 7/24 evde olmaya başlayınca, aralarında tatlı bir didişme başlamış.

Salih Kalyon - Kerami Pamuk

Doğma büyüme Adanalı. Polis lisesinden mezun olduktan sonra tayini İstanbul’a çıkmış ve sonrasında hep İstanbul’da kalmış. Hayatta bir tek karısından çekiniyor. Emekli olduktan sonra, 7/24 evde karısının boyunduruğu altında olmaktan çok sıkılmış durumda, evden kaçıp, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için her numarayı çeviriyor.

Timur Acar - Rıfkı Pamuk

Bahar Suer - Ayfer

Berke Üsdiken - Emre Güney

Ecrin Su Çoban - Damla Pamuk

Berat Efe Parlar - Oğulcan Pamuk

Beste Bereket - Aydan Hemşire

Rukan Demir - Çilem Hemşire