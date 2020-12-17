İyi Aile Babası oyuncuları kimdir? İşte İyi Aile Babası oyuncuları
İyi Aile Babası oyuncuları merak edilen konular arasında bulunuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan yapım her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. İyi Aile Babası dizisi oyuncuları arasında yer alan Çağlar Çorumlu Mehmet Ali karakterine, Şebnem Bozoklu Aslı karakterine, Melek Baykal Arife karakterine hayat veriyor.
İyi Aile Babası dizisi her hafta perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. İyi Aile Babası oyuncuları arasında birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı dizide; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor. İşte İyi Aile Babası oyuncularının karakterleri
İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI
Çağlar Çorumlu - Mehmet Ali Pamuk
Evli, 3 çocuk babası. İstanbul doğumlu, aslen Adanalı. Tıp Fakültesi mezunu, aile hekimi. Hem çekirdek, hem de geniş ailesine çok düşkün. Aile bağlarına çok önem veriyor. İyi bir baba, iyi bir eş ve iyi bir evlat olmak için büyük mücadele veriyor. Mesleğinde de çok idealist bir hekim.
Şebnem Bozoklu - Aslı Pamuk
Mehmet Ali’nin 25 yıllık karısı, 3 çocuk annesi, hem ev kadını hem de kariyer sahibi. Kocasına ve çocuklarına çok düşkün, çalışkan, fedakar, aşırı titiz, mükemmeliyetçi ve modern görüşlü bir kadın. Hayattaki en büyük mücadelesini, alt katlarında oturan kayınvalidesine karşı veriyor.
Melek Baykal - Arife Pamuk
İki çocuk annesi, Adana’da doğmuş, İstanbul’da büyümüş ve yine kendisi gibi Adanalı olan, dönemin sıkı emniyet amirlerinden Kerami ile evlenmiş. Çocuklarına, ve özellikle küçük oğlu Mehmet Ali’ye çok düşkün. Kerami, emekli olup 7/24 evde olmaya başlayınca, aralarında tatlı bir didişme başlamış.
Salih Kalyon - Kerami Pamuk
Doğma büyüme Adanalı. Polis lisesinden mezun olduktan sonra tayini İstanbul’a çıkmış ve sonrasında hep İstanbul’da kalmış. Hayatta bir tek karısından çekiniyor. Emekli olduktan sonra, 7/24 evde karısının boyunduruğu altında olmaktan çok sıkılmış durumda, evden kaçıp, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için her numarayı çeviriyor.
Timur Acar - Rıfkı Pamuk
Bahar Suer - Ayfer
Berke Üsdiken - Emre Güney
Ecrin Su Çoban - Damla Pamuk
Berat Efe Parlar - Oğulcan Pamuk
Beste Bereket - Aydan Hemşire
Rukan Demir - Çilem Hemşire
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