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Televizyon
Haber Giriş: 13.10.2020 - 09:22 | Son Güncelleme:

"İyi Aile Babası" çok yakında başlıyor

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"İyi Aile Babası" çok yakında başlıyor
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Kanal D’nin, Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği sit-com formatlı aile komedisi “İyi Aile Babası”, yakında izleyici ile buluşacak. Dizinin ilk okuma provası Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki özel salonda, tüm oyuncuların ve reji ekibinin katılımıyla gerçekleşti.

GÜLMEKTEN PROVA YAPAMADILAR...
Kahkahaların havada uçuştuğu prova sırasında; oyuncular; senaryoyu okurlarken çok eğlendiklerini ve pandemi yüzünden yaşadığımız şu zor günlerde, Türk televizyon izleyicisinin karşısına komik ve eğlenceli bir işle çıkacakları için çok
mutlu olduklarını söylediler.

İyi Aile Babası çok yakında başlıyor


Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede, Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar gibi usta oyuncuların yanı sıra; Bahar Şahin, Ecrinsu Çoban, Berat Efe,
Berke Üsdiken, Bahar Suer, Beste Bereket, Rukan Kandemir gibi genç yetenekler de rol alıyor.
İyi Aile Babası, yakında Kanal D’de...

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