İtalyan TV’sine konuk oldu

Haberin Devamı

Her hafta ünlü İtalyan sanatçıların katıldığı programın yeni bölümüne konuk olan Yalova, Türkiye’ye ve kendisine dair soruları yanıtladı.

İtalya’da eğitim için geçirdiği sürenin kalbinde başka bir yere sahip olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, İtalya’yı adeta ikinci evi olarak gördüğünü belirtti.

Programın resmi Instagram sayfasında paylaşılan ve Melike İpek Yalova’nın Türkiye’de yaşanan deprem felaketini anlatıp İtalya’dan yardım edenlere teşekkür ettiği kısım bir gün içerisinde bir milyona yakın kişi tarafından izlendi.

Kısa sürede viral olan videoya beğeni ve yorum yağdı.