ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster sevenleriyle buluştu. Bir yarışmacıya 30 bin TL değerindeki sorulan soru son bölümde merak uyandırdı. Ekran başındakiler, o sorunun yanıtını internetten araştırmaya başladı. İşte, Kapipara hangi hayvan grubunun en iyi üyesidir? sorusunun yanıtı...

SORU:

İtalya'da bir banka, yerel üreticilere verdiği düşük faizli kredi karşılığında hangisini kasalarda ipotek olarak saklamaktadır?

A: Parmesan peyniri

B: Riviera zeytinyağı

C: Trüf mantarı

D: Hamur mayası

Doğru cevap: A şıkkı