İtalya'da bir banka, yerel üreticilere verdiği düşük faizli kredi karşılığında hangisini kasalarda ipotek olarak saklamaktadır?
Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan yeni bölümünde bir yarışmacıya sorulan büyük para ödülüne sahip soru ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan bölümünde, trüf mantarı, parmesan peyniri, hamur mayası gibi şıkların yer aldığı sorulan soru şöyle; İtalya'da bir banka, yerel üreticilere verdiği düşük faizli kredi karşılığında hangisini kasalarda ipotek olarak saklamaktadır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster sevenleriyle buluştu. Bir yarışmacıya 30 bin TL değerindeki sorulan soru son bölümde merak uyandırdı. Ekran başındakiler, o sorunun yanıtını internetten araştırmaya başladı. İşte, Kapipara hangi hayvan grubunun en iyi üyesidir? sorusunun yanıtı...
SORU:
İtalya'da bir banka, yerel üreticilere verdiği düşük faizli kredi karşılığında hangisini kasalarda ipotek olarak saklamaktadır?
A: Parmesan peyniri
B: Riviera zeytinyağı
C: Trüf mantarı
D: Hamur mayası
Doğru cevap: A şıkkı
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