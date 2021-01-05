İşte Bu Benim Masalım dizisi konusu nedir? Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven başrolde!

İşte Bu Benim Masalım dizisinde Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven başrollerde bulunuyor. Ünlü isimler dizide kendi isimleri ile rol alıyorlar. İşte Bu Benim Masalım dizisinin konusu ve detaylar…

İŞTE BU BENİM MASALIM KONUSU

Güçlü duyguları var, hayalperest ve herkesten farklı. En büyük yeteneği sesi ama sahnelerden korkuyor. 17 yaşındaki bir yıldızın yükseliş hikayesi. Aleyna ve Cemal Can önlerine çıkan engelleri bir bir aşmayı nasıl başaracak?

Dizinin oyuncuları arasında Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven, Hasan Denizyaran, Merve Sevin, Göksun Büyükkahraman, Ayça Tilki, Zeynep Kankonde, Kamil Güler, Nevra Serezli, Yusuf Ege Gönülal bulunuyor.