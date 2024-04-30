İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

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43. İstanbul Film Festivali önceki akşamı yapılan ödül töreniyle sona erdi. Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Nehir Tuna’nın yönettiği “Yurt” kazandı. Onat Kutlar anısına verilen “jüri özel ödülü”ne Vuslat Saraçoğlu’nun yönettiği “Bildiğin Gibi Değil” layık görüldü.

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Vuslat Saraçoğlu, “jüri özel ödülü”nü Merve Dizdar’ın elinden aldı.“En iyi yönetmen” ödülünü “Tereddüt Çizgisi” filmiyle Selman Nacar kazandı. “En iyi senaryo” ödülü “Bildiğin Gibi Değil” filmiyle yönetmen ve senarist Vuslat Saraçoğlu’nun oldu. “En iyi kadın oyuncu” ödülünü ise “Tereddüt Çizgisi” filmindeki rolüyle Tülin Özen kazandı.

“En iyi erkek yuncu” ödülünü kazanan Serdar Orçin’i sevgilisi Ece Dizdar öperek kutladı.“En iyi erkek oyuncu” ödülü “Bildiğin Gibi Değil” filmindeki rolleriyle Alican Yücesoy ve Serdar Orçin’in oldu. “Seyfi Teoman en iyi ilk film” ödülü “Büyük Kuşatma” filminin yönetmeni Sinan Kesova’ya verildi. Jüri ayrıca Ozan Yoleri’nin yönettiği “Başlangıçlar”a Mansiyon vermeyi uygun gördü. “En iyi belgesel” ödülü Berke Baş’ın “Dargeçit”i oldu.“En iyi kadın oyuncu” seçilen Tülin Özen’e ödülünü oyuncu Koji Yakusho takdim etti.