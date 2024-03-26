İspanya’da Türk Tutkusu

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DİJİTAL PLATFORMDA YAYINA GİRDİ

İspanyol yazar Antonio Gala’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve hikâyesi İspanya-Türkiye hattında geçen “La Pasión Turca” (aTürk Tutkusu) dizisi, geçen pazar İspanya’da izleyiciyle buluştu. Atres Player adlı dijital platformda yayınlanan dizi büyük beğeni topladı. Yaman adlı bir antikacıyı canlandıran İlker Kaleli, performansıyla sosyal medyada da gündem oldu.

MİLLİ FORMA HEP ÜZERİMİZDE

İlker Kaleli, İspanyol platforma verdiği röportajda yurtdışında oynadığı işlere bakış açısını şu sözlerle dile getirdi: “Yurtdışı işlerinde konu sadece sahne ve proje değil. Turist olarak gittiğin yerde bile ülkeni temsil ediyorsun. Proje yapmak zaten çok yoğun ve zor bir süreç. Seni yakından tanıyan birkaç kişi dışında yaşanan her olumlu olumsuz olay döner dolaşır ülkene, kültürüne yazar. O nedenle milli forma hep üzerimizde.”

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5 haftalık kamp



İlker Kaleli, “La Pasión Turca” dizisindeki rolü için Madrid’de 5 haftalık İspanyolca kampına girmiş ve rolüne titizlikle hazırlanmıştı.