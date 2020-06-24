Işıl Reçber kimdir, eşi kim, mesleği ne? İşte Kuaförüm Sensin jüri üyesi Işıl Reçber'in biyografisi
Eski milli kaleci Rüştü Reçber ile uzun yıllardır evli olan Işıl Reçber'in, yeni projesi Kuaförüm Sensin oldu. Diva Bülent Ersoy ve Makyaj artisti olan Seçkin Süngüç ile birlikte jüri üyeliği yapan Işıl Reçber, gerek kendi tarzıyla gerekse yarışmacılar için yaptığı yorumlarla dikkatlerini üzerine çekerken; hayatına ilişkin de merak uyandırıyor. Peki, Işıl Reçber kimdir, mesleği ne? İşte Kuaförüm Sensin jüri üyesi Işıl Reçber'in biyografisi
Antep ve Arnavut karışımı üç çocuklu bir ailenin tek kızı olan Işıl Reçber, 5 Ekim 1977 tarihinde Gaziantep’te dünyaya geldi. Gençlik yıllarını Antalya’da ailesiyle birlikte geçiren Işıl Reçber, henüz 17 yaşındayken Rüştü Reçber ile Antalya’da tanıştı. Kendine ait bir parfüm markası ve özel koleksiyonları olan Işıl Reçber, moda dünyasının tanıdığı bir isim.
1997 yılında nikah masasına oturan Rüştü-Işıl Reçber çifti bu yıl evliliklerinin 23. yılını kutladı. Rüştü-Işıl Reçber çiftinin, Tuvana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuğu var. Işıl Reçber, bir röportajına evliliği hakkında şunlar söylemişti: “Tanıştığımız zaman 16-17 yaşındaydım. 18’imde evlendim. Rüştü de 23’ündeydi. Çocuk yaşta ‘evet’ dedim yani. Ama bir gün bile pişman olmadım. Yine dünyaya gelsem, yine Rüştü’yü ister, onu seçerim."
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