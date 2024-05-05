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İrem Derici: Bir erkek için kendimi üzmem

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#İrem Derici#Bir Hülya Avşar Sohbeti#Atakan Işıktutan
İrem Derici: Bir erkek için kendimi üzmem
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 12:58

İrem Derici, Hülya Avşar’ın YouTube’da yayınlanan “Bir Hülya Avşar Sohbeti” programına katıldı.

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“Survivor”ın eski yarışmacısı Atakan Işıktutan’dan ayrıldıktan kısa süre sonra yönetmen Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı özel hayatı hakkında konuştu:

“Bende tahammül yok. En uzun ilişkim 1 buçuk sene sürdü. Gidişat neyi gösterecek belli olmuyor. Bir kere aldatıldım, mecbur bırakıp gitmek zorunda kaldım. Onun haricinde bütün ilişkilerimde hep ben gittim. Gidip de tekrar barıştığım kimse olmuyor.”

İrem Derici: Bir erkek için kendimi üzmem

Derici artık hiçbir erkek için kendisini üzmeyeceğini de sözlerine ekledi: “Bundan sonra bir ayrılık, bir erkek arkadaş için asla kendimi üzmem. Aşkımdan gebersem de ertesi gün devam edeceğim. Üzülemem, üzülemem. Duyguya vaktim olmadığını düşünüyorum. Hastalıktan sonra hırslarımı azaltmıştım. Şimdi daha çok hırslıyım. Bir şarkım çıkıyor tutmuyor, evde kuduruyorum.”

 

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#İrem Derici#Bir Hülya Avşar Sohbeti#Atakan Işıktutan

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