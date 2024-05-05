İrem Derici: Bir erkek için kendimi üzmem

Haberin Devamı

“Survivor”ın eski yarışmacısı Atakan Işıktutan’dan ayrıldıktan kısa süre sonra yönetmen Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı özel hayatı hakkında konuştu:

“Bende tahammül yok. En uzun ilişkim 1 buçuk sene sürdü. Gidişat neyi gösterecek belli olmuyor. Bir kere aldatıldım, mecbur bırakıp gitmek zorunda kaldım. Onun haricinde bütün ilişkilerimde hep ben gittim. Gidip de tekrar barıştığım kimse olmuyor.”

Derici artık hiçbir erkek için kendisini üzmeyeceğini de sözlerine ekledi: “Bundan sonra bir ayrılık, bir erkek arkadaş için asla kendimi üzmem. Aşkımdan gebersem de ertesi gün devam edeceğim. Üzülemem, üzülemem. Duyguya vaktim olmadığını düşünüyorum. Hastalıktan sonra hırslarımı azaltmıştım. Şimdi daha çok hırslıyım. Bir şarkım çıkıyor tutmuyor, evde kuduruyorum.”