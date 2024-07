İngiliz eleştirmenlerden Haluk Bilginer’e övgüler

Haberin Devamı

Usta oyuncunun başrolünü üstlendiği, İngiliz polisiye yazarı Barbara Nadel’ın roman serisinden uyarlanan “Turkish Detective” (Türk Dedektif) dizisi, BBC’nin yaz ekranında yayınlanmaya başladı. İlk bölümü seyirciyle buluşan polisiye diziyi İngiltere’deki televizyon yazarları da mercek altına aldı. The Guardian gazetesinin televizyon yazarı Rachel Aroesti, 5 üzerinden 3 puan verdiği diziyle ilgili yazısına “Düpedüz saçma ama iyi anlamda” başlığını attı. Tüm karakterlerin İngilizce konuşuyor olmasına dikkat çeken Aroesti, buna rağmen dizinin iyi bir izleme deneyimi sunduğunu belirtti.



EN GÜZEL YANI BİLGİNER



The Telegraph gazetesindeki değerlendirme yazısında da diziye 3 yıldız verildi. “Yaz ekranı sıkıcılığını canlandıracak bir polisiye” başlığı taşıyan yazıda Bilginer’in performansı övüldü: “Barbara Nadel’ın serisine dayanan dizi oldukça iyi. En güzel yanı ise Haluk Bilginer’in performansı.” The Sun’daki yazıda, Bilginer’in “EastEnders” yıllarına atıfta bulunuldu: “Diziye yeni düşmüş EastEnders hayranları, sakallarına rağmen Haluk’u hatırlayacaktır.” Gazete ayrıca Bilginer’in yıllar önce o diziden yapımcılarla tartıştığı için çıkarıldığını öne sürdü.