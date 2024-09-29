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İnci Taneleri'nin seti oyunculuğumu açtı... Dilber'de kendimi buluyorum'

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#İnci Taneleri#Hazar Ergüçlü#Kanal D
İnci Tanelerinin seti oyunculuğumu açtı... Dilberde kendimi buluyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 09:10

Kanal D’de yakında ikinci sezonu başlayacak “İnci Taneleri”nin Dilber’i Hazar Ergüçlü, karakterinin kendisi için önemini anlattı: “Dilber’de kendimle ilgili çok şey buluyorum. Dilber, her adımını savunuyor ve ayrıca çocuksu da bir karakter. Başına ne gelirse gelsin kendinle dalga geçilebileceğini öğretti bana.”

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Yılmaz Erdoğan imzalı “İnci Taneleri”, yeni sezonu ile yakında Kanal D’de ekrana gelecek. Dizide Dilber’i canlandıran Hazar Ergüçlü, Cosmopolitan Türkiye’ye özel açıklamalarda bulundu. Ergüçlü, Dilber’e hayat verirken birçok şeyi de öğrendiğini vurguladı:

“Kendine harika sahip çıkıyor, her adımını savunuyor. Kendimle ilgili de çok şey öğreniyorum Dilber’e bakarken. İnsan bazen kendinin yaptığı şeyleri senaryodan okuyunca güzel tokatlanıyor. Dilber, çocuksu bir karakter. Başına ne gelirse gelsin her an kendinle dalga geçilebileceğini öğretti bana. Her felaketin beş dakika sonrasında şakasını yapabiliyor. Ancak yetişkin olmayan bir insan bu kadar esnek olabilir.”

İnci Tanelerinin seti oyunculuğumu açtı... Dilberde kendimi buluyorum

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BABAMIN ÖLÜMÜ BENİ DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Ergüçlü, ölümün insanı değiştirdiğini söyledi. Oyuncu, daha merhametli bir insana dönüştüğünü belirtti: “Üstünden bir sene geçti, ben daha yeni idrak ediyorum. Acıya rağmen hayatı sevebilme, yaşadığından zevk alabilme, toleranslı olabilme gibi birtakım yetileri kazandığım bir dönemdeyim.”

İnci Tanelerinin seti oyunculuğumu açtı... Dilberde kendimi buluyorum

TİYATRO TERAPİ YERİM

Hazar Ergüçlü ayrıca “Timsah Ateşi” oyununda Funda Eryiğit ile sahneye çıkıyor. Oyuncu, “800-900 kişinin karşısında bir yandan rolünü oynarken bir yandan da kafanda kişisel mevzularınla hesaplaşman ve bunun bir tüy gibi hafif, kafandan gelip geçen bulutlar gibi yaşanması, inanılmaz, eşsiz bir deneyim. Tiyatro benim terapi yerim” dedi.

İnci Tanelerinin seti oyunculuğumu açtı... Dilberde kendimi buluyorum

İNCİ TANELERİ’NİN SETİ OYUNCULUĞUMU AÇTI

Hazar Ergüçlü, “İnci Taneleri”nin setine dönmek için heyecanlı olduğunu belirtti: “Çok sevdiğim bir set orası; oyunculuğumu açtı. Yılmaz Erdoğan’la karşılıklı oynadığım için oyunculuğa dair de kısa yollar öğreniyorum. Uzun sürede ulaşacağım iki kelimelik cümleye o beni tak diye getiriyor.”

 

 

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#İnci Taneleri#Hazar Ergüçlü#Kanal D

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