İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü: Zirvede olmak mutlu ediyor

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Kanal D’nin yeni sezona damga vuran dizisi “İnci Taneleri”nde rol alan Hazar Ergüçlü önceki gün Levent’te görüntülendi.

Kaş tasarım merkezinde işlem yaptıran ünlü oyuncu çıkışta kameralara konuştu.

Yılmaz Erdoğan imzalı dizide pavyonda çalışan Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, “Severek içinde yer aldığım bir proje. Gelen yorumlar beni çok mutlu ediyor. Yılmaz Erdoğan ile çalışıyorum. O kadar iyi bir senaryo ki her şey açık ve net. Teklif gelince inanamadım. Çok mutlu oldum. Beni tercih etmesi ayrıca mutlu etti” diye konuştu.

Dizide yaptığı pavyon dansı da çok beğenilen ve sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu, başarının keyfini sürdüğü söyledi: “Zirvede olmak bizi çok mutlu ediyor. Dilber dansının bu kadar konuşulmasına şaşırdım. Keyfim yerinde.”

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DJ Artz olarak bilinen Efe Çelik’le 4 aydır aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, ilişkisi hakkındaki sorulara “Çok güzel gidiyor, mutluyuz” demekle yetindi.

Hazar Ergüçlü’nün sağ el bileğindeki bandaj da dikkat çekti. Ergüçlü, bandajı soran muhabirlere “Önemli bir şey değil, incittim” açıklamasında bulundu.

DUYGULARI İLE HAREKET EDİYOR

Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan’ın hem yazdığı hem de başrolünü üstlendiği dizide canlandırdığı Dilber’i anlattı. Yılmaz

Erdoğan’ın hayat verdiği Azem’e âşık olan Dilber için ünlü oyuncu şunları söyledi: “Dilber son derece açık, çok sık gelgit yaşayan, duygularıyla hareket eden bir karakter.”

DİLBER FURYASI

Hazar Ergüçlü’nün “İnci Taneleri” dizisinde yaptığı danslar sosyal medyada büyük ses getirdi. Birçok kişi Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber’in danslarını taklit ederek sosyal medyaya videolar çekti.

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Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan’ın rol aldığı “İnci Taneleri” perşembe akşamları Kanal D’de ekrana geliyor.