'İnci Taneleri' nefes kesti... Baba oğul yıllar sonra karşı karşıya

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Dizinin yeni bölümünde,

Erman, hocası Azem’in kayıp oğlunu buldu.

Eğer bu fotoğraftaki oğlunuzsa ismini değiştirmiş demektir. Özgür Yücedağ diye birinin izine rastlamadık adı Cihan Seyran!

Azem kavuşmak için gün saydığı oğlunun fotoğrafını yıllar sonra ilk kez gördü..

Oğlunun suç kaydı olduğunu öğrenen Azem, kısa bir şaşkınlık yaşasa da vakit kaybetmeden Cihan’ı bulmak için harekete geçti.

İşe elindeki adreslerle başlayan Azem, önce otoparka gitti. Cihan’ın arkadaşları, Azem’in polis olduğunu düşündükleri için ona genç adamı tanımadıklarını söylediler.

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İlk adımı başarısızlıkla sonuçlanan Azem, bu kez ‘Kahve altı’ kafeye gitti. Cihan’a olmasa da Güngör’e ulaşmayı başaran Azem, ona kendini tanıttı.

Polis misiniz, suçlu mu? Bizim oğlanı bu iki grubun dışında kalanlar aramaz…

Yıllardır sakladığı sırrın ortaya çıkmak üzere olduğunu farkına varan Güngör, Özgür Yücedağ’ı tanımadığını ve Cihan’ın öz oğlu olduğunu söylese de yüzüne yansıyan endişe onu ele verdi.

Kendisini evlatlık alan annesini ziyarete gelen Cihan, Azem’in peçetede yazılı olan numarasını görünce öfkesine yenildi.

Cihan’ın oğlu olduğundan emin olan Azem, eşi Hande’nin mezarına gitti.

Oğlumuzu buldum Hande… Henüz temas kuramadım ama kocaman kara yağız bir delikanlı olmuş…

Azem, güzel haberi önce dostu Kasım ile ardından Dilber ile paylaştı.

Biraz da biz gülmeyelim mi Dilber? Özgür’ü buldum…

Ayça ile dersine giden Azem, Hatice’nin Kuyucak’ta öğrendiğini ve aradığı kişileri çok iyi tanıdığını öğrendi.

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Sınavdaki başarısını paylaşmak için annesinin yanına giden Ayça, beklediği ilgiyi göremeyince odasına mutsuz bir şekilde döndü. Ayça’nın üzüntüsü gözünden kaçmayan Azem, Piraye’yi kızının gönlünü alması konusunda uyardı.

Azem’e karşı hislerini gizlemekte zorlanan Piraye, ona hayatında biri olup olmadığını sordu. Aldığı ‘o kısım biraz karışık’ yanıtı Piraye’nin tadını kaçırdı.

Azem’in oğlunu bulmasını kutlamak isteyen Dilber, Azem ile ikisi için masa hazırladı. Birlikte yaşamanın hayallerini kuran Dilber’in karşısında onunla aynı fikirde olan biri yoktu…

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DİLBER, DANSI İLE BÜYÜLEDİ

Özgür’den beklediği telefon bir türlü gelmeyen Azem, kafenin yolunu tuttu ama bu kez kapılar yüzüne kapandı…

Ayça için köşke giden Azem, öğrencisi ile dertleşirken Piraye’nin gelişi bütün büyüyü bozdu. Piraye’yi kızı ile sağlıklı bir iletişim kurmaya yönlendirdi ancak genç kadının ağzından çıkanlar Azem’i yerle bir etti:

Sizin için konuşması kolay tabi çocuklarınız yanınızda yok ya… Bütün bu sorunlar ile anneleri ilgileniyor değil mi? Tipik…

Derin düşüncelere dalan Azem, hiçbir şey söylemeden evden ayrıldı. Piraye pişmanlık hissettiğinde her şey için çok geçti.

Bir telefonla Azem’den özür dileyen Piraye, yaptığı yanlışı arkadaşı Sinem’e de anlattı:

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Ayça’ya ders versin gitsin… Benim dengemi bozuyor…

Dilber’i döndürmek için her yolu deneyen ama başarılı olamayan Zahir, son kozunu oynadı. Alişan’ı alıp pavyonun önüne giden Zahir, Dilber’i beklemediği bir yerden vurdu:

Evine dönersen sana bütün kapıları açarım…

Piraye, Azem’i arayarak doğum günü partisine davet etti. Başlarda tadının olmadığını söyleyen Azem, Ayça’nın telefonu almasıyla karar değiştirdi.

Mekanda Piraye’nin abisi ile karşılaşan Azem, kendisine yöneltilen “Sevgili misiniz?” sorusu ile sinirlendi.

İkili arasındaki konuşma Piraye’nin gelişi ile daha da saçma bir yere gitmeden sonlandı.

Ait olmadığı bir ortamda daha fazla kalmak istemeyen Azem, mekandan çıkmak üzereyken Piraye de ‘konuğuma saygısızlık yapılan yerde ben de durmam’ dedi ve onun peşinden gitti.

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Baş başa yemek yiyen ikili, uzun uzun sohbet etti.

Dizinin final sahnesinde;

Sabah Dilber’in odaya gelişiyle uyanan Azem, bir kez daha oğlunu görmeye gideceğini söyledi ve ondan arabayı istedi.

Bugün ne olursa olsun Özgür ile konuşacağım umarım o da benimle konuşur

Güngör’ün Kuyucak’taki kafesine gittiğinde Azem’i Cihan’ın arkadaşları karşıladı ve onu olmak istediği yere götürdüler.

Cihan ile konuşmak isteyen Azem, yıllar sonra oğlu ile karşı karşıyaydı…