Azem, evlatlık verilen oğlunu buldu!

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Dizinin merakla beklanan 3. bölümünde;

Hapisten çıktıktan sonra çocuklarını arayan Azem, eski öğrencisini ziyaret etti. Emniyet müdürü olan öğrencisi hocasını görünce büyük sevinç yaşadı.

Eskileri anan Erman, ‘Bir grup var okuldan arkadaşların olduğu, orada hep isminiz geçiyor. Ne zaman adınız geçse herkese bir sessizlik çöküyor’ sözleriyle yaşadıkları şaşkınlığı anlattı.

Azem ise öğrencisine geliş sebebinden bahsetti ; ‘Ben çocuklarıma ulaşmaya çalışıyorum, kolay olmuyor. Mahkeme kararı gerekiyor, ben de düşündüm belki sen...’

Erman hocasına yardım edeceğinin sözünü verdi. Öğrencisine teşekkür eden Azem duygusal anlar yaşadı:

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‘Hep gurur duydum seninle. Biliyorum öğrencilerimin karşısına çıkacak durumda değilim ama belki de hiçbir zaman olmayacağım. Bu yüzden ne olur geldiğim için kusuruma bakma’

Erman ile konuştuğu sırada gelen telefon Azem'in tadını kaçırdı. Zahir, Azem’in odasına girip özel eşyalarını karıştırdı. Vefat eden karısı hakkında konuşan Zahir, Azem’i kızdırdı.

Zahir'in sözlerine dayanamayan Azem soluğu pansiyonda aldı. İki adam günler sonra bir kez daha karşı karşıyaydı…

Bir tek insan tipi var onu gördün mü korkacaksın… O da kaybedecek hiçbir şeyi olmayan adam… O benim işte…

Azem’e dışarıda konuşmayı teklif eden Zahir, pansiyondan çıktığında hiç beklemediği bir manzara ile karşılaştı.

ZAHİR TUFAYA DÜŞTÜ

Hocasına yardım edeceğine söz veren Erman, ekipleriyle birlikte pansiyonun kapısındaydı.

Zahir’e Azem’in kim olduğunu anlatan Erman, onu sert bir dille uyardı. Zahir ise Azem’in karısının peşinde olduğunu söyledi.

Bir çocuğumuz var ellerinizden öper evde her gün anne diye ağlıyor…

Dilber’in sırlarından birini tesadüfen öğrenen Erman, bu durumu hocasıyla da paylaştı.

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Ekip otosundaki Zahir’in yanına giden Azem, elinde bir poşete koyulmuş inci taneleri ile Zahir’i tehdit etti:

Laf bir daha benim rahmetli eşime gelirse, konu çok farklı yerlere gider

Çocuk hikayesinden habersiz olan Azem, İzzet’e Dilber’in hemen odasına gelmesini söyledi.

Müzikhol dönüşü Zerre ile pansiyona gelen Dilber’in morali İzzet’ten duydukları ile bozuldu: Azem Hoca bir çocuğun olduğunu öğrendi…

DİLBER'İN ÇOCUĞU MU VAR?

Çaresiz bir şekilde Azem’in odasına giden Dilber, 8 yaşında bir oğlu olduğunu ve bunu neden sakladığını anlattı:

Herkesin bir sırrı var. Herkesin konuşurken kalbinin sızladığı mevzuları var. Sen de karını kimin öldürdüğünü söylemedin bana…

Kebiç’i dinleyip kendisine ve arkadaşlarına yeni bir yol çizen Cihan, hapishanedeki arkadaşıyla konuştu.

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Eski dostunun Cihan’a hem uyarıları hem de tavsiyeleri vardı:

Ses getirecek işler yapın. Mazlumun yanında olun. Güvenliği arttırın

Şirketten eve döndüğünde Ayça’nın Azem ile derste olduğunu öğrenen Piraye, sessizce ikiliyi dinledi. Kızını günler belki de aylar sonra ilk kez mutlu gören Piraye, Azem’in kim olduğunu araştırmaya başladı. Ancak bu çaba odasına vakitsiz gelen misafir ile yarım kaldı.

Farkında olmadan Azem’den etkilenmeye başlayan Piraye, ustaca bir plan ile onunla baş başa bir akşam geçirmeyi başardı. Yemekte söz Azem’in çocuklarına geldi. Yıllardır çocuklarına kavuşmanın hayalini kuran Azem ise konuyu kapattı.

Hatırlaması ve anlatması güzel hatıralarım yok. Ben iyi biriyim ama hatıralarım kötü…

Azem, Piraye ile ayrıldıktan sonra eski mahallesine gitti. Apartman görevlisi Rafet yaşadıkları film şeridi gibi gözünün önünden geçen Azem’e, ‘bende emanetleriniz var diyerek’ yıllardır biriktirdiği postaları verdi.

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OLAY GÜNÜ NELER OLDU

Kucağında yırtık pırtık bir kutu ile pansiyona dönen Azem’in gördüğü ilk şey eşi ve çocuklarıyla son kez katıldığı okul yemeğinden kalan fotoğraf oldu…

Azem’in döndüğünü öğrenen ve konuşmak için odasına giden Dilber bir kez daha reddedildi.

Sen de kendi dertlerin yetmiyormuş gibi böyle yaralı bir adamı hayatına katmasan mı acaba? Biz farklıyız Dilber. Farkı yerlerden geliyoruz, farklı kültürlerden… Yaş farkımız da var…

Erman’ın telefonu ile bir kez daha emniyetin yolunu tutan Azem, Özgür’ü evlat edinen ailenin bulunduğunu öğrendi.

Bana dünyanın en büyük hediyesini verdin

Erman’ın verdiği adrese giden Azem, aradığı ailenin yıllar önce taşındığını öğrendi. İlk gördüğü mahalle esnafına uğrayıp bir iz arayan Azem, oğlunun adının değiştirildiğini öğrendi.

Çocukları yoktu… Zaten dertleri de buydu gariplerin. Sonra birini evlat edindiler. Adı Civan’dı galiba…

Azem, bir kez daha Erman’ı arayıp öğrendiklerini anlattı.

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Dilber, zor günlerinde onları evinde ağırlayan Kasım’ı müzikholde ağırlamak istediğini söyledi. İki dost Dilber’in davetini kırmadı.

İkilinin masasına oturan Zerre, Dilber konusunda Azem’i uyardı:

Hocam bu kız sana beladan başka bir şey getirmez. Yakma kendini hocam

Yıllar sonra felekten bir gün çalan Asım ile Kasım’ın gecesi kötü bitti. Çıkan arbedede yaralanan Kasım hemen hastaneye kaldırıldı.

Olanlardan dolayı kendini suçlayan Dilber, Azem’in sözleriyle daha da yıkıldı:

Sen orada çalışıyorsun Dilber. Birinin masasına oturmuşsun, oturmamışsın zannettiğin kadar fark etmiyor

Soluk soluğa hastaneye koşan Nergis önce Kasım’ı ziyaret etti ardından Azem’i azarladı:

Sen bizim canımızsın ama ya maceradan uzak dur yada bizi bulaştırma… Bu adamın kalbi zayıf!





Dizinin final sahnesinde;

Erman, hocası Azem’in kayıp oğlunu buldu.

Eğer bu fotoğraftaki oğlunuzsa ismini değiştirmiş demektir. Özgür Yücedağ diye birinin izine rastlamadık adı Cihan Seyran

Azem kavuşmak için gün saydığı oğlunun fotoğrafını yıllar sonra ilk kez gördü..

SOSYAL MEDYA 'İNCİ TANELERİ'Nİ KONUŞTU

* Bu replikleri yazabilmek için derin bir ruha sahip olmak gerek. Yılmaz Erdoğan’ın kalemi çok güçlü.

* Adam tüm duyguları bir bir, nakış gibi işliyor bedenine,mimiklerine. Ustalık dersi veriyor. Nasıl geçiyor bizlere, sanki biz yaşıyormuşuz gibi.

* Bir yandan diziyi izliyoruz bir yandan da 'İnci Taneleri' diye bir kitap çıkacak hissine kapılıyoruz . Helal olsun valla .

* İçime işledi, tüylerim diken diken oldu. Siz muhteşem bir yazar muhteşem bir oyuncusun

* Her bölümü film izliyormuşum gibi seyrediyorum

* Güzel dizi , hangi açıdan bakarsanız o şekilde görür ve yorumlarsınız... Bazı gerçekler aşikardır .