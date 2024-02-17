İnci Taneleri’nden duble başarı

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YILMAZ Erdoğan’ın hem yazdığı hem de başrolünü üstlendiği, Kanal D’de yayınlanan “İnci Taneleri” reyting listelerinin zirvesini sahiplendi. İlk üç bölümüyle izlenme rekorları kıran dizi, önceki akşam ekrana gelen dördüncü bölümüyle de ekrana damgasını vurdu.

Dizinin yeni bölümü AB grubunda 10.80 reyting ve 27.11 izlenme payı ile birinci, aynı akşam yayınlanan özet bölümü 6.70 reyting ve 18.17 izlenme payı ile ikinci oldu.

20+ABC1 kategorisinde 11.67 reyting ve 26.41 izlenme payı ile zirveye yerleşen dizinin özeti de 7.27 reyting ve 18.26 izlenme payı ile ikinciliği elde etti.

“İnci Taneleri” Tüm Kişiler’de de 9.07 reyting ve 21.82 izlenme payı ile birinci oldu ve özeti de yine ikinci sırada kendine yer buldu.

Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem karakterinin oğlu Özgür’le (Kubilay Aka) ilk kez karşı karşıya geldiği bu bölüm, sosyal medyada da büyük ses getirdi.

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Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı, danslarıyla beğeni toplayan ‘Dilber’ karakteri de bu bölümde oğluyla karşılaştı. Oğluna dokunabilmek için feryat eden Dilber’in o anları izleyenleri duygulandırdı.