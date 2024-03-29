İnci Taneleri'nde dengeler değişti...Cihan, Sırat'ın oyununu bozdu!

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Dizinin yeni bölümünde,

Niyazi, Azem ve Dilber’in samimi fotoğraflarını Piraye’ye gösterdi. Piraye büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Hande Yücedağ’ın mezarına giden bir kadın etrafı temizlerken kameralara yansıdı. Gizemli kadının kimliği merak uyandırdı.

Oğlu Alişan’ın babası tarafından kaçırıldığını öğrenen Dilber gözyaşlarına boğuldu.

Dilber, Azem ile buluşup ona verdiği tabancayı istedi. Zahir’i öldürmeyi düşünen Dilber, ‘Başka çarem kalmadı anlasana bunu’ sözleriyle Azem’e sitem etti. Azem de Dilber’i bu kararından vazgeçirmeye çalıştı.

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HAYALLER KURDUĞUM İÇİN ÇOK KIZGINIM

Piraye fotoğrafları arkadaşı Sibel ile paylaştı. İki kadın Azem hakkında konuştu.

‘O buradayken bu ev, biz bir aileye benziyoruz sanki. Ayça’nın ilk kez baba duygusu tattığını görmüyor musun? Ben de her ders saati evdeyim. Bu duyguyu seviyorum. Bir de Ayça’nın sorunlarını paylaşacak birinin olmasını... Biz birbirimize hala ‘siz’ diye hitap ediyoruz. Aslında ortada bir şey var ama yok gibi ve çok sıkıldım bundan. Kendi kendime hayaller kurduğum için de çok kızgınım ama daha çok kendime’

Ayça’ya ders çalıştırmaya giden Azem, Piraye’nin soğuk tavrıyla karşılaştı.

SIRAT ADAMLARINDAN ŞÜPHELENDİ

Sırat, adamı Berzan’ı çağırıp telefondaki görüntülerin Azem’in eline nasıl geçtiğini sorguladı.

‘İçimizde bir hain, bir kansız var’ diyen Sırat, ‘Kim olabilir o' sözleriyle adamından hesap sordu.

Sırat’ın adamları tarafından kaçırılan Cihan, nasıl kurtarıldığını merak etti. Necmi de her şeyi anlattı.

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AZEM KIZI NEHİR'İN İZİNİ BULDU

Dilber, kocası Zahir’i öldürmek için Kamuran’dan yardım istedi ama bu teklifi karşılıksız kaldı.

Azem’in odasına gizlice giren Dilber verdiği silahı geri almaya çalıştı.

Azem ise silahı alıp yetiştirme yurdu müdürünün yanına gitti. Silahını çıkarıp müdürü tehdit eden Azem kızının nerede olduğunu sordu.

Zor durumda kalan yurt müdürü, Azem’in isteğini gerçekleştirdi. Yıllar sonra kızına ulaşabilmek için büyük bir adım atan Azem aldığı adrese gitti.

Adreste karşılaştığı kişi Azem’i tersledi. Evden ayrılmak üzereyken kapı yeniden açıldı ve bir kadın Azem’i eve davet etti. Kızının nerede olduğunu soran Azem ‘Allah bilir, ne zamandır görmüyoruz beş yıl önce kaçtı’ cevabını aldı. Kızı Nehir hakkında kötü şeyler duyan Azem, büyük üzüntü yaşadı.

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ELİF, CİHAN'I TERK ETTİ

Doktor Elif, arkadaşı Cihan’ın yanına gitti ve onu uyardı; ‘Seni çok merak ettim, uyuyamadım. Bin defa aradım, kötüydü. Bir insanla buluşuyorsun acayip adamlar götürüyorlar sonra da durum böyle oluyor. Nasıl olacak böyle Cihan, ben sana sürekli pansuman yapmam ki’

Cihan ise ‘Sorun değil ben alışkınım zaten terk edilmeye. Sen zengin bir ailenin kızısın alışamadın otoparkçıya. Parayı bulunca geleceğim’ karşılığını verdi.

Berzan, Sırat’ın planını Necmi ve Cihan’a anlattı. Sırat’ı bir an önce bitirmeleri gerektiğini söyledi.

Azem, kızının bilgilerini alıp polis öğrencisi Erman’ın yanına gitti ve araştırma yapmasını istedi. Nehir’in GBT’sine bakan Erman, ‘Kızınız suça bulaşmamış’ dedi.

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AZEM, PİRAYE'Yİ KISKANDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Piraye arkadaşı Cenk’i eve çağırıp, Azem’e karşı kullanmak istedi. İkiliyi gören Azem büyük şaşkınlık yaşadı.

Cihan ve Necmi, Azem’in kaldığı otele geldi. Azem son gelişmeleri merak etti. İkili videodaki kızı öldürürler diye görüntüleri paylaşmak istemediklerini söyledi.

Grup konuşurken, lobiye Dilber geldi. Cihan ve Necmi ile tanıştı.

Necmi, ne yapmaları gerektiğini sordu. Azem de görüntülerdeki kıza ulaşmak gerektiğini söyledi.

ABLANIN İZİNİ BULDUM - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Daha sonra oğlu ile baş başa kalan Azem, kızı Nehir’in izini bulduğunu söyledi. Ablasının başına gelenleri anlatan Azem, ‘hikayenin geri kalanı pek güzel değil’ sözleriyle ablasının bir dönem madde kullandığını açıkladı.

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Cihan ve Necmi, Sırat’ın yasak aşkı Aleyna’ya ulaştı. Gizli görüntüleri izleten ikili ‘buradan uzaklaşın’ deyip Aleyna’yı uyardı.

PİRAYE'NİN ŞAŞKINLIĞI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sibel, arkadaşı Piraye’ye Dilber’in pavyonda çalıştığını söyledi. Büyük şaşkınlık yaşayan Piraye ‘Şair ruhlu adam bir pavyon kadınıyla mı beraber’ sözleriyle tepki gösterdi.

Azem, Piraye’nin yanına gidip davranışının sebebini sordu. Piraye de ‘her şey normal’ karşılığını verdi.

Kasım’ın yanına giden Azem, Piraye ile aralarında geçen soğukluğu anlattı.

Piraye de eski sevgilisi Cenk ile yemeğe çıktı. Cenk’in yemekteki samimi davranışı Piraye’yi rahatsız etti.

‘Seni özlüyorum, biliyorum sen de beni özlüyorsun’

Berzan, Sırat’ın yemekte büyük patronla buluşacağını söyledi. Cihan da Sırat’ın Reyyaz’ı öldürmek için plan yaptığını anladı.

Restorana giden Cihan ve Necmi, planı bozmak için harekete geçti.

Aleyna’yı kuzeniymiş gibi davranıp yemek masasından kaldıran Cihan oradan uzaklaştı. Sırat da Aleyna’yı aradı telefonu Reyyaz açtı. Olanlardan şüphelenen Reyyaz, karşısında Sırat’ı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Sırat silahını Reyyaz’a doğru çekti, Cihan yetişip Sırat’ı etkisiz hale getirdi.

Cihan'ın bu hamlesi yeraltı dünyasındaki dengeleri değiştirdi.

GÜÇLÜ KADRO, GÜÇLÜ SENARYO

BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” yeni bölümleri ile her perşembe akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.