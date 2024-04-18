İnci Taneleri'nde büyük yüzleşme!

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İLK KEZ YÜZ YÜZE GELEN PİRAYE VE DİLBER ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Gündemden düşmeyen İnci Taneleri’nin yeni bölüm tanıtımı izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan tanıtıma Piraye (Selma Ergeç) ve Dilber’in (Hazar Ergüçlü) pavyonda ilk kez yüz yüze geldiği anlar damga vurdu. Azem, Dilber ve Piraye üçgeninde nelerin yaşanacağı dizinin yeni bölümüne dair merakı iyice arttırırken; iki farklı hayatı yaşamaktan yorulan Azem’in kararının ne olacağı ise dizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde belli olacak.

“BELKİ SEN EDEBİYAT BİLİYORSUN AMA BİZİM DE DERDİMİZ VAR!”

İnci Taneleri’nin tanıtım filminde dikkat çeken bir diğer detay ise Dilber’in Azem’in karşısına dikildiği sahne oldu. Hislerine bir türlü karşılık bulamayan Dilber’in Azem’e “Senin içinde bir yerde bana olan aşkın var. Belki sen edebiyat biliyorsun ama bizim de derdimiz var…” sözleri ikilinin bir yol ayrımında olduğuna dair kafalarda soru işareti bıraktı.

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YILMAZ ERDOĞAN’DAN ŞİİR SÜRPRİZİ

İnci Taneleri’nin tanıtım filminde yer alan ve Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan şiir ise yürekleri dağladı. Azem’in (Yılmaz Erdoğan) “Hep bir şarkı buluruz eşlik etsin diye hüznümüze…Katıksız değildir bu şehirde hüzün, güzel şeyler de olur elbette…” dizelerinin yer aldığı tanıtım sosyal medyada da büyük beğeni toplamayı başardı.

GÜÇLÜ KADRO, GÜÇLÜ SENARYO

BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” yeni bölümleri ile perşembe akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.