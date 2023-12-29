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İnci Taneleri ikinci fragmanıyla da olay oldu: Herkes yer içer, hesabı Dilber öder

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#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 07:00

İlk fragmanıyla olay yaratan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, bu kez Dilber’li tanıtım filmiyle gündeme oturdu. “Dilber” karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı, sosyal medyada çok konuşuldu.

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Yılmaz Erdoğan’ın yıllar sonra “İnci Taneleri” ile ekrana dönüş yaptığını duyuran tanıtım filmi, ses getirdi. “Azem Yücedağ” karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan’ın gözaltına alınıp cezaevine konulduğu fragman, “Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış.” sözleri nedeniyle kadın cinayetlerine romantizm katmakla eleştirildi. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler nedeniyle dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı gündeme geldi. Tartışmalar sürerken Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar’ın yılbaşı özel bölümünde dizinin yeni tanıtım filmi ekrana geldi.

Gözden KaçmasınKanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri’nin ilk tanıtımı yapıldıKanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri’nin ilk tanıtımı yapıldıHaberi görüntüle

“HESABI DİLBER ÖDER…”

Yeni tanıtımın açılış sahnesinde, “Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…” ifadesine yer verildi. Başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü’nün “Dilber” isimli pavyon dansçısını canlandırdığı sahneler dikkat çekti. Gerçek bir pavyonda çekildiği öğrenilen sahnelerde güzel oyuncunun, zil çalarak yaptığı Ankara pavyon oyun havası performansı izleyenlerden tam not aldı. Hazar Ergüçlü’nün, Dilber’e hayat vermek için özel dans dersleri aldığı ortaya çıktı. Diziye özel Ankara oyun havasıyla çekilen tanıtım filmi, Dilber’in hikayesi ve yolculuğuna dair merakı daha da artırırdı. “Azem Yücedağ” ile “Dilber” arasında nasıl bir ilişki olduğu tartışmalarını da beraberinde getirdi.

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İnci Taneleri ikinci fragmanıyla da olay oldu: Herkes yer içer, hesabı Dilber öder

SİNCANLI ERKAL SÜRPRİZİ…

Ankara’daki pavyon kültürüne de yer verildiği öğrenilen dizide Dilber’e özel olarak uyarlanan Sincanlı Erkal’ın, “Gemileri Yakarım” şarkısı şimdiden dillere pelesenk oldu.

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor. ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yüreğe dokunan hikayesiyle yakında Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

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#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D

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