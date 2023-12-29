İnci Taneleri ikinci fragmanıyla da olay oldu: Herkes yer içer, hesabı Dilber öder

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Yılmaz Erdoğan’ın yıllar sonra “İnci Taneleri” ile ekrana dönüş yaptığını duyuran tanıtım filmi, ses getirdi. “Azem Yücedağ” karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan’ın gözaltına alınıp cezaevine konulduğu fragman, “Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış.” sözleri nedeniyle kadın cinayetlerine romantizm katmakla eleştirildi. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler nedeniyle dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı gündeme geldi. Tartışmalar sürerken Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar’ın yılbaşı özel bölümünde dizinin yeni tanıtım filmi ekrana geldi.

“HESABI DİLBER ÖDER…”

Yeni tanıtımın açılış sahnesinde, “Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…” ifadesine yer verildi. Başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü’nün “Dilber” isimli pavyon dansçısını canlandırdığı sahneler dikkat çekti. Gerçek bir pavyonda çekildiği öğrenilen sahnelerde güzel oyuncunun, zil çalarak yaptığı Ankara pavyon oyun havası performansı izleyenlerden tam not aldı. Hazar Ergüçlü’nün, Dilber’e hayat vermek için özel dans dersleri aldığı ortaya çıktı. Diziye özel Ankara oyun havasıyla çekilen tanıtım filmi, Dilber’in hikayesi ve yolculuğuna dair merakı daha da artırırdı. “Azem Yücedağ” ile “Dilber” arasında nasıl bir ilişki olduğu tartışmalarını da beraberinde getirdi.

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SİNCANLI ERKAL SÜRPRİZİ…

Ankara’daki pavyon kültürüne de yer verildiği öğrenilen dizide Dilber’e özel olarak uyarlanan Sincanlı Erkal’ın, “Gemileri Yakarım” şarkısı şimdiden dillere pelesenk oldu.

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor. ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yüreğe dokunan hikayesiyle yakında Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.