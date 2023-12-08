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İlyas Yalçıntaş: Hastalığım teşhis edildi, tedaviye başlıyorum..

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#İlyas Yalçıntaş#Ramsay Hunt#X Factor Türkiye
İlyas Yalçıntaş: Hastalığım teşhis edildi, tedaviye başlıyorum..
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 12:18

2014 yılında X Factor Türkiye yarışması ile ünlenen İlyas Yalçıntaş, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastalığı teşhis edilen Yalçıntaş, sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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 'Ramsay Hunt' sendromuna yakalandığını söyleyen İlyas Yalçıntaş, 'haftaya tedaviye başlıyorum' dedi: 

"Yaklaşık 2 aydır bir dizi hastane ve doktor muayenesi sonucu "Ramsay hunt" sendromuna yakalandığım ortaya çıkmıştır.Bu sıkıntılı süreci nihayet atlatmanın ve rahatsızlığımın tedavisinin olmasını bilmenin mutluluğu içerisindeyim. Arkadaşlar bu sendrom herpes adlı bir virüsün orta kulağımı enfekte etmesi ile denge ve işitme siniri üzerinde tahribat yaratması ile ortaya çıkıyor. Son 6 aydan beri şu şekilde semptomlar yaşamaktayım; sağ kulağımda sürekli çınlama ve karıncalanma hissi yüzümün sağ tarafında uyuşukluk ve şişkinlik, üst damağımda kabarcık, yürürken denge problemleri, hafif sendeleme gibi şikayetler... Damar yolu ile verilecek ilaçlar ile tedavisi mümkün. Haftaya salı günü başlayacağız tedaviye. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim"

İlyas Yalçıntaş: Hastalığım teşhis edildi, tedaviye başlıyorum..

İlyas Yalçıntaş ' X Factor Türkiye' yarışmasında söylediği 'İncir' şarkısı ile hafızalara kazındı...

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#İlyas Yalçıntaş#Ramsay Hunt#X Factor Türkiye

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