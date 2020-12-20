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Haber Giriş: 20.12.2020 - 15:47 | Son Güncelleme:

İlk kitabı ' Fazla Yağ Göz Çıkarmaz'

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İlk kitabı ' Fazla Yağ Göz Çıkarmaz'
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Sefirin Kızı dizisinde “Eşe” karakterine hayat veren oyuncu Duygu Karaca’nın bir yeteneği daha ortaya çıktı.

Sefirin Kızı dizisinde “Eşe” karakterine hayat veren başarılı oyuncu Duygu Karaca’nın bilinmeyen bir yeteneği daha ortaya çıktı.

Edebiyatla iç içe olan Karaca, ilk kitabını çıkarmak için gün sayıyor. ' Fazla Yağ Göz Çıkarmaz' adını verdiği kitapla okuyucuları ile buluşacak olmanın heyecanın yaşayan ünlü oyuncu, bugüne kadar yaşadığı kimi zorlukları, ailesi ve arkadaşlarıyla başından geçen hikâyeleri bazen acı bazen tatlı bir mizah duygusuyla anlatıyor.

Küsurat Yayınları etiketini taşıyan kitapta merak uyandıracak “sektörel linç” adı altında bir bölüm de var.

 

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