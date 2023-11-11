Ilgaz ve Ceylin yeniden nikah masasında!

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Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Ilgaz ve Ceylin yeniden nikah masasına oturuyor.

Yargı’da bu hafta heyecan rüzgarı esiyor... Yeni bölümden yayınlanan 2’nci tanıtımda Ilgaz ve Ceylin yeniden aile olabilmek için bir kez daha nikah masasına oturuyorlar. Tanıtımda birbirlerini özleyen ikilinin nikah masasındaki romantik halleri dikkat çekerken tanıtımın sonunda Mercan’ın eve geleceğinin müjdesi de veriliyor.

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Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arif Pişkin, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Yargı merakla beklenen yeni bölümü ile pazar akşamı Kanal D’de!