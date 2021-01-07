İlayda Şeker Survivor kadrosunda – İlayda Şeker kimdir?
Survivor kadrosunda yer alacak isimlerden biri de İlayda Şeker oldu. İlayda Şeker , Survivor 2021 gönüllüler takımında mücadele edecek. 12 isimden oluşan Gönüllüler kadrosunda yer alan İlayda Şeker’in kim olduğu ve hayatı hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki, İlayda Şeker kimdir, kaç yaşındadır?
İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir’de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşamasını sürdüren Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi. Sakarya’da üniversitesi mezunu olan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı. İlayda Şeker, şu an çalışmıyor.
İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
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