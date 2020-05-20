İkinci Şans oyuncuları, konusu nedir? İkinci Şans filmi nerede çekildi?
İkinci Şans filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. Film, Asmalı Konak’ta canlandırdıkları Seymen ve Bahar karakterleri ile hafızalara kazınan Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ı yeniden bir araya getiriyor. İkinci Şans oyuncuları, konusu nedir? Filmde birbirinden taban tabana zıt iki yalnız insanın yollarının kesişmesi anlatılıyor. İşte İkinci Şans filmi oyuncuları ve konusu…
İkinci Şans filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediliyor. Oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Mesut Can Tomay, Afra Saraçoğlu, Berrin Arısoy Akhasanoğlu, Fulya Şirin, Anıl Altınöz, Aybike Turan, Duygu Çelebi, Füsun Erbulak gibi isimlerin yer aldığı İkinci Şans bu akşam ekrana gelecek.
İKİNCİ ŞANS FİLMİ OYUNCULARI
İkinci Şans filmi oyuncuları arasında Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Mesut Can Tomay, Afra Saraçoğlu, Berrin Arısoy Akhasanoğlu, Fulya Şirin, Anıl Altınöz, Aybike Turan, Duygu Çelebi, Füsun Erbulak yer alıyor.
İKİNCİ ŞANS NEREDE ÇEKİLDİ?
Özcan Deniz’in aynı zamanda senarist ve yönetmen olarak adını yazdırdığı filmin pazar sahneleri, Cunda’da çekildi.
İKİNCİ ŞANS FİLMİ KONUSU
Matematik öğretmenliği yapan Yasemin, geçmişte yaptığı bazı hataları bir türlü aklından çıkaramamış, Çiçek adlı bir kız çocuğu sahibi, tedbirli bir kadındır. Cemal ise herkesin tanıdığı bir restoranın sahibi olan, daha günlük yaşayan ve kadınların her zaman ilgi gösterdiği bir gurmedir. Cemal'in de Mahmut adında bir oğlu vardır. Birbirinden oldukça farklı karakterlere sahip bu iki kişinin ilk tanışmaları kavgalı olsa da zamanla büyük ama iki taraf için de sürdürmesi zorlu bir aşk başlayacaktır.
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