İki ünlü yıldıza cinsel saldırı davası açıldı!

Holywood’un en güçlü yapımcılarından Harvey Weinstein’ın yıllar boyu çalıştığı kadın oyuncuları maruz bıraktığı korkunç tacizlerin ortaya çıkmasının ardından ünlü isim çok büyük hapis cexaları alarak sektörden adeta silindi.

2018’de görülmeye başlanan davayla birlikte Weinstein’dan sonra da birçok ünlü aktör, yönetmen ve şarkıcı için de benzer iddialar dile getirildi, gösteri dünyası hem büyük şoklar yaşadı hem de hakkında en ufak bir ima bile bulunan erkek yıldızlar birer birer gözden düştü.

ABD hükümetinin geçmiş yıllarda işlenen benzer suçlarla ilgili çıkardığı yasayla kurbanlara olayların üzerinden yıllar geçmiş olsa da dava açma ve kendini savunma hakkı tanındı. Bunun son örneği geçen hafta ünlü rapçi, Diddy adıyla tanınan Sean Combs için yaşanmıştı.

Yıllar boyunca birlikte çalıştığı şarkıcı Cassie’yi taciz ettiği için hakkında dava açılan Combs, mahkeme yerine anlaşma yolunu seçti. Tam bu haberin yankısı sürerken bu kez iki ünlü erkek yıldız için daha aynı iddialarla dava açıldı.

İlk suçlama eski model Sheila Kennedy’den geldi. Kennedy, Guns N'Roses grubunun solisti Axl Rose'a cinsel saldırı ve darp suçlamalarıyla dava açtı. Kennedy’nin iddiasına göre Axl Rose, 1989'da New York'taki bir otel odasında, o günlerde 26 yaşında olan modele saldırdı.

İkili New York'taki bir gece kulübünde tanıştıktan sonra Axl Rose Sheila Kennedy’yi otel odasına davet etti. Kennedy, ünlü müzisyenin birkaç saat sonra kaldığı otel suitinde kendisine fiziksel ve cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Kennedy, bu olayı ilk olarak 2016'da yazdığı otobiyografisinde ve müzik endüstrisindeki tacizleri anlatan bir belgeselde dile getirmişti ancak dava açmamıştı. Eski model bu olayların ardından anksiyete ve depresyon tanısı aldığını söyleyerek Axl Rose’dan davacı oldu.

Benzer suçlamalarla karşılan bir diğer ünlü isim de Hollywood’un sevilen aktörlerinden Jamie Foxx oldu. Jamie Foxx 2015 yılında New York'ta bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Mahkeme kayıtlarına göre Oscar ödüllü oyuncu o yılın ağustos ayında popüler bir restoranda bir kadına cinsel saldırıda bulundu.

Adı açıklanmayan kadın ve Foxx'tan bir masa uzakta oturan arkadaşlarından biri, iddiaya göre aktörden bir fotoğraf istedi ve aktör de bunu kabul etti. İddiaya göre 55 yaşındaki aktör çok sarhoş görünüyordu ve iddiaya göre "Elbette bebeğim, senin için her şeyi yaparım" cevabını verdi.

Birkaç fotoğraf çektikten sonra kadın Foxx'un kendisine "süper model bir vücudu" olduğunu ve "çok güzel" koktuğunu söylediğini iddia ediyor. İsmi açıklanmayan davacı, aktörün daha sonra kendisini kolundan tutarak çatı katının arka kısmına çektiğini ve kendisine uygunsuz bir şekilde dokunmaya başladığını iddia ediyor.

Kadın, aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu birkaç kişinin söz konusu saldırıya tanık olduğunu, ancak ünlü oyuncu Jamie Foxx’tan kaçmaya çalıştığını görmelerine rağmen oradan uzaklaştıklarını iddia ediyor.

Adı açıklanmayan kadının "cinsel saldırı, istismar, saldırı ve darp" sonucunda tıbbi tedavi görmek zorunda kaldığı ve psikolojik sıkıntılar yaşadığı iddiasıyla açığı davada Foxx ve restorana telafi edici ve cezai tazminat talep ettiği öğrenildi.

Her iki New York'ta cinsel istismar mağdurlarının zaman aşımı süresi dolduktan sonra bile hukuk davası açmalarına izin veren bir yasa olan Yetişkin Kurtulanlar Yasası kapsamında açılıyor. New York Times'ın haberine göre bu yasa kapsamında dava açmak için tanınan bir yıllık süre 24 Kasım’da sona eriyor.