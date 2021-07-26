İki Gönül Bir Oluversin Gari oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte İki Gönül Bir Oluversin Gari filmi konusu

İki Gönül Bir Oluversin Gari filmi oyuncu kadrosu ve konusu izleyenlerin gündemine geldi. Oyuncu kadrosu gerekse çekim yerleriyle dikkatleri üzerine çeken filmin 4. serisinde yine eğlenceli olaylar izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Başrollerde ise Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk gibi isimlerin yer aldığı filmin müziklerini Barış Akyay yapıyor.

İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Murat Gürvardar’ın kaleme aldığı İki Gönül Bir Oluversin Gari filmi Muğla’nın Milas ilçesinde gerçekleşiyor.

İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosu şöyle;

BİRAND TUNCA, ASLIHAN MALBORA, TUBA MELİS TÜRK, HALİL İBRAHİM KURUM, ALİ RIZA TANYELİ, KIVANÇ BARAN ARSLAN, TUĞÇE KARABAYIR, SUAT SUNGUR, SELEHATTİN TAŞDÖĞEN, HİLMİ ERDEM, ORÇUN KAPTAN, NİLGÜN KARABABA

FİLMİN KONUSU NE?

Güney'den evlilik teklifi alan Derya, oldukça mutludur. Sevincini Deniz ile paylaşan Derya, sevinçten Deniz'in ayağa kalktığını görünce daha da mutlu olur. Güney, Derya'ya evlilik teklifi ettiğini biran önce ailesine söylemeye karar verir. Ancak ailesine evleneceğini söylediğinde babası Salih'in tepkisi ile karşı karşıya kalır. Derya ise eve mahkum edilir. Ailelerinin bu evliliğe karşı çıkması üzerine Güney, Derya'yı kaçırmaktan başka çaresi olmadığını anlar.

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