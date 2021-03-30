İki eltinin kaçtığı ‘Yufkacı Muammer' olayı sosyal medyaya damga vurdu - Eltilerden biri Zeynep Ergül'e benzetildi

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında 'Pes' dedirten bir olay yaşandı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.

'PAZARA GİDİYORUZ' DİYEREK KAÇTILAR

Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi" dedi.

Duman, "Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.

TÜM TÜRKİYE ONLARI KONUŞUYOR! YUFKACIYA KAÇA ELTİLER KONUŞTU

Mehmet Duman'ın eşi Hamide Duman "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir."

"Dayak vardı, şiddet vardı, geçimsizlik vardı. Kocam beni kadın yerine koymadı. Bana dayaktan sonra yalvardı evleneceğiz. Benden özür diledi "bir daha yapmayacağım" dedi. Ama aldatmaları ve şiddeti devam etti."

Sebepsiz kaçtığını iddia eden küçük elti, "Kocam bana sahip çıkmıyordu, o yüzden eltimle birlikte kaçtım" dedi. "Yufkacıdan çıktıktan sonra bayılmaya ayılmaya başladım. Doktora gittim yine bir şey çıkmadı. Sonra hocaya götürdüler. Bir süre durdu. Sonra yine başladı bayılmalar" diyen elti, yufkacıya kaçtıktan sonra ise bayılmalar durdu dedi.

ZEYNEP ERGÜL'E BENZETTİLER

Esra Erol'da aynı adama kaçan iki elti konuşulurken sosyal medyanın gündemine Müge Anlı'daki Zeynep Ergül de girdi. Pek çok kişi Hamide Duran ve Ergül'ün benzerliğine dikkat çekti. İkilinin fotoğrafını yan yana getiren kullanıcılar, profillerinden paylaşımda bulundu.

ZEYNEP ERGÜL OLAYI NEDİR?

19 yaşındaki kızını aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Zeynep Ergül'ün Mehmet Elbay cinayetinin şüphelisi olan Cahit Erbay'ın kız kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Abisi Cahit Ergül ile arazi anlaşmazlığı yaşayan Zeynep Ergül'ün cinayeti bildiği ve abisine göz dağı vermek için kızını aramak bahanesiyle Müge Anlı canlı yayına katılmaya karar verdiği iddia edilmişti.

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