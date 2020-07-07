İhsan Tarkan kimdir, kaç yaşında, hangi yıl Survivor'da yarışmıştı?

Var Mısın Yok Musun ardından Survivor ile tanınan İhsan Tarkan, 1980 yılında Sakarya’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Spor Akademisinden mezun olduktan sonra spor eğitmeni olarak çalışmaya başladı. İhsan Tarkan pek çok ünlü ismin spor eğitmenliğini üstlendi. İhsan Tarkan, 'Var mısın Yok musun'da yarışmacı koltuğuna oturmuştu. Survivor'ın 2010 sezonunda yarışan İhsan Tarkan, finale kadar kalmayı başarmıştı. 500 bin TL'yi kıl payı kaçıran İhsan Tarkan, 500 bin TL kazanmak için 220 bin TL'yi reddetti. Son zamanlarda Promere produksiyon’da organizasyon işine yönelen İhsan Tarkan MasterChef, Yemekteyiz ve Survivor yarışmasında yer alacak isimleri belirleyen ekipte bulunmaktadır.