Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

İhaneti telefonuna gelen mesajla öğrendi... O gecenin görüntüleri ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Kraliçe#Kraliçe 1. Bölüm#Kanal D
İhaneti telefonuna gelen mesajla öğrendi... O gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 22:06

Burcu Özberk (Deniz), Gökhan Alkan (Ateş), Selin Şekerci (Zeynep), Özgün Karaman (Ali), Ayşe Akın (Narin), Serhat Parıl (Mahir), Afra Karagöz (Duygu),Gülşehri Mina Kekeç (Rüya), Umut Kaplıca (Aslan), Cihat Tamer (Galip), Enes Koçak (Murat), Ecenaz Üçer (Hande), Ege Semih Erken (Efekan), Melis Özçimen (Şahsene),Caner Nalbanoğlu (Burak), Merve Honca (Simay) ve Ferhat Yılmaz'ı (Kulüp Başkanı) kadrosunda buluşturan; senaryosunu Nil Güleç Ünsal ile Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı yönetmenliğini ise Cevdet Mercan'ın üstlendiği MEDNOVA Yapım imzalı 'Kraliçe' izleyici ile buluştu. Kanal D'nin merakla beklenen dizisi sosyal medyaya damga vurdu.

Haberin Devamı

Dizinin nefes kesen ilk bölümünde;

Bir markanın reklam yüzü olan Deniz ve Ateş, arkadaşları ile yemekteyken internete düşen haber bütün ekibin tadını kaçırdı.

Bir kadın birden fazla takım oyuncusunun kendisine tecavüz ettiğini iddia ediyormuş!

Takım arkadaşlarının itiraflarını dinleyen Ateş, konuyu Deniz'e anlattı.

İhaneti telefonuna gelen mesajla öğrendi... O gecenin görüntüleri ortaya çıktı

Bu skandalı ailesinden uzak tutmak isteyen Deniz, Ateş'e "Senin o gece orada olmadığını herkesin bilmesi lazım" dedi.

Benim orada olmadığımı sen biliyorsun aşkım. Bu bana yeter!

Basketbol takımı hakkındaki haberler, Deniz'in baba evinde de şok etkisi yarattı.

Basın açıklaması sırasında eşinin yanından ayrılmayan ve konuşmasıyla ona destek veren Deniz, Ateş'in maçını izlemek için tribündeki yerini aldı.

İhaneti telefonuna gelen mesajla öğrendi... O gecenin görüntüleri ortaya çıktı

Haberin Devamı

Maçın ortasında Deniz'in telefonuna gelen kamera kayıtları olayın rengini bütünüyle değiştirdi.

Kocasının bir kadınla samimi görüntülerini gören Deniz, çılgına döndü ve sahaya girerek Ateş'ten hesap sordu.

Aynı dakikalarda Deniz'in babası Galip Bey, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

İhaneti telefonuna gelen mesajla öğrendi... O gecenin görüntüleri ortaya çıktı

Mutlu bir evliliği varken, uğradığı ihanetle bütün dünyası bir anda başına yıkılan Deniz, kardeşi Zeynep'in telefonu ile ikinci kez kahroldu.

Babasının hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ağır olduğunu öğrenen Deniz, vakit kaybetmeden kardeşlerinin yanına koştu.

İhaneti telefonuna gelen mesajla öğrendi... O gecenin görüntüleri ortaya çıktı


Kulüp başkanı ile konuşan ve durumun vehametinin farkına varan Ateş, eve geldiğinde Deniz'i ve Rüya'yı göremeyince panik oldu.

Bütün gece eşine ve kızına ulaşmaya çalışanm Ateş, kayınpederinin öldüğünü öğrendi.

İhaneti telefonuna gelen mesajla öğrendi... O gecenin görüntüleri ortaya çıktı

Haberin Devamı

Babasının ölümüyle yıkılan Deniz, karşısında Ateş'i görünce "Babamı kaybettim. Babam gitti" diyerek ona sarıldı.

Cenazeye mi gelmiştin Ateş? İyi ettin. Hazır gelmişken bizim de üzerimize toprak at...

Cenazenin ardından kardeşleri ile birlikte babasının saklı tuttuğu belgeleri bulan Deniz, çiftliğin haciz kararı ile elden gittiğini öğrendi.

İhaneti telefonuna gelen mesajla öğrendi... O gecenin görüntüleri ortaya çıktı

Kulübün avukatı ile konuşan Ateş, gelişmeleri Deniz ile paylaştı:

"Kadın parayı kabul etmiş. Her birimizden 20 milyon istiyor. Kadının bir şartı daha var: Uzlaşmaya senin de gelmen gerekiyormuş... "

İhaneti telefonuna gelen mesajla öğrendi... O gecenin görüntüleri ortaya çıktı

Kızı için uzlaşmaya gitmeyi kabul eden Deniz, salona Ateş ile el ele girdi.

İpek'in anlattıkları ile her geçen dakika biraz daha yıkılan Deniz, sonunda dayanamayarak odadan çıktı.

Haberin Devamı

İhaneti telefonuna gelen mesajla öğrendi... O gecenin görüntüleri ortaya çıktı

Ateş, karısını durdurmak için peşinden gitse de başarılı olamadı.

Bitti Ateş... Sen de bittin!

İhaneti telefonuna gelen mesajla öğrendi... O gecenin görüntüleri ortaya çıktı

KRALİÇE'NİN 2. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SOSYAL MEDYA KRALİÇE'Yİ KONUŞTU

* Ateş yüzünden babasıyla vedalaşamadan ayrıldı resmen. Yakında daha güçlü ayağa kalkacağız ama kraliçem!

* Sahneler beni çok etkiledi. Kardeşliklerini iliklerime kadar hissettim...

* Ben bu ikilinin uyumuna bayıldım

İhaneti telefonuna gelen mesajla öğrendi... O gecenin görüntüleri ortaya çıktı


* Abi oyunculuklar beni duvardan duvara vurdu. O kadar özlemişim ki dizi izlemeyi... Burcu izlemeyi... Arada da Gökhan'a aşık olduk tabi...

* Başladığı andan itibaren beni içine aldı, bayıldım.

* Burcu Özberk, Selin Şekerci, Özgün Karaman; emeklerinize sağlık!

Haberin Devamı

İhaneti telefonuna gelen mesajla öğrendi... O gecenin görüntüleri ortaya çıktı

HİKAYE:

KRALİÇE, hayatları bir günde alt üst olmuş bir ailenin “köklerine tutunarak yeniden var olma” hikayesidir…

Ülkenin en ünlü basketbolcularından biri olan Ateş’in adının büyük bir skandala karışması ile eşi Deniz ile kurdukları hayat bir anda alt üst olur. Tüm ülkenin konuştuğu bu skandalın baş kahramanı olan Ateş ve Deniz henüz bu olayın etkisini atlatamamışken, Deniz İstanbul’a çok yakın bir sahil kasabası olan Kefken’deki yaşayan babasını da ani bir şekilde kaybeder.

Aynı anda hem büyük bir aşkla bağlı olduğu kocasını, hem de büyük bir sevgi ile bağlı olduğu babasını yitiren Deniz, aralarında her daim çatışma yaşanan kız kardeşi Zeynep ve erkek kardeşi Ali ile babadan kalma aile yadigarı çiftlikte bir araya gelmek zorunda kalır. Babalarının cenazesinde bir araya gelen üç kardeş çiftlikte de işlerin pek yolunda olmadığını ve babasının ölmeden önce büyük problemler yaşadığını fark ederler.

Haberin Devamı

Bir yandan kocası Ateş ve kızı Rüya ile olan, “mükemmel” olarak addedilen yaşamını ve kocasına duyduğu büyük “aşk”ı kaybederken bir yandan da baba evinde yaşanan başka sorunlar ile yüz yüzedir Deniz…

Ateş ise “Deplasmanda escorta tecavüz skandalı!” ile çalkalanan bir takımın efsane kaptanı olarak, bir yandan masumiyetini diğer yandan da Deniz’in aşkını yeniden kazanma mücadelesine girer.

Kızları Rüya ile kurdukları hayattan ve tutku ile aşık olduğu eşi Deniz’den vazgeçmeyecek olan Ateş, ailesini geri kazanmak ve Deniz’in hayatından çıkmamak için her şeyi yapmayı göze almıştır.

Ne Deniz ve Ateş’in büyük aşkları, ne de aynı babadan kardeş olan Deniz, Zeynep ve Ali’nin geçmiş çatışmaları bitmeyecek, hayata sıfırdan başlama noktasına gelen bu ailenin her bir üyesi, kökleri ve kaderleri ile yüzleşerek kendilerini yeniden var etmeye çalışacaklar…

İhaneti telefonuna gelen mesajla öğrendi... O gecenin görüntüleri ortaya çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kraliçe#Kraliçe 1. Bölüm#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!

Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları