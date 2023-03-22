İhaneti telefonuna gelen mesajla öğrendi... O gecenin görüntüleri ortaya çıktı!

Haberin Devamı

Dizinin nefes kesen ilk bölümünde;

Bir markanın reklam yüzü olan Deniz ve Ateş, arkadaşları ile yemekteyken internete düşen haber bütün ekibin tadını kaçırdı.

Bir kadın birden fazla takım oyuncusunun kendisine tecavüz ettiğini iddia ediyormuş!

Takım arkadaşlarının itiraflarını dinleyen Ateş, konuyu Deniz'e anlattı.

Bu skandalı ailesinden uzak tutmak isteyen Deniz, Ateş'e "Senin o gece orada olmadığını herkesin bilmesi lazım" dedi.

Benim orada olmadığımı sen biliyorsun aşkım. Bu bana yeter!

Basketbol takımı hakkındaki haberler, Deniz'in baba evinde de şok etkisi yarattı.

Basın açıklaması sırasında eşinin yanından ayrılmayan ve konuşmasıyla ona destek veren Deniz, Ateş'in maçını izlemek için tribündeki yerini aldı.

Haberin Devamı

Maçın ortasında Deniz'in telefonuna gelen kamera kayıtları olayın rengini bütünüyle değiştirdi.

Kocasının bir kadınla samimi görüntülerini gören Deniz, çılgına döndü ve sahaya girerek Ateş'ten hesap sordu.

Aynı dakikalarda Deniz'in babası Galip Bey, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Mutlu bir evliliği varken, uğradığı ihanetle bütün dünyası bir anda başına yıkılan Deniz, kardeşi Zeynep'in telefonu ile ikinci kez kahroldu.

Babasının hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ağır olduğunu öğrenen Deniz, vakit kaybetmeden kardeşlerinin yanına koştu.

Kulüp başkanı ile konuşan ve durumun vehametinin farkına varan Ateş, eve geldiğinde Deniz'i ve Rüya 'yı göremeyince panik oldu.

Bütün gece eşine ve kızına ulaşmaya çalışanm Ateş, kayınpederinin öldüğünü öğrendi.

Haberin Devamı

Babasının ölümüyle yıkılan Deniz, karşısında Ateş'i görünce "Babamı kaybettim. Babam gitti" diyerek ona sarıldı.

Cenazeye mi gelmiştin Ateş? İyi ettin. Hazır gelmişken bizim de üzerimize toprak at...

Cenazenin ardından kardeşleri ile birlikte babasının saklı tuttuğu belgeleri bulan Deniz, çiftliğin haciz kararı ile elden gittiğini öğrendi.

Kulübün avukatı ile konuşan Ateş, gelişmeleri Deniz ile paylaştı:

"Kadın parayı kabul etmiş. Her birimizden 20 milyon istiyor. Kadının bir şartı daha var: Uzlaşmaya senin de gelmen gerekiyormuş... "

Kızı için uzlaşmaya gitmeyi kabul eden Deniz, salona Ateş ile el ele girdi.

İpek'in anlattıkları ile her geçen dakika biraz daha yıkılan Deniz, sonunda dayanamayarak odadan çıktı.

Haberin Devamı

Ateş, karısını durdurmak için peşinden gitse de başarılı olamadı.

Bitti Ateş... Sen de bittin!





KRALİÇE'NİN 2. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SOSYAL MEDYA KRALİÇE'Yİ KONUŞTU

* Ateş yüzünden babasıyla vedalaşamadan ayrıldı resmen. Yakında daha güçlü ayağa kalkacağız ama kraliçem!



* Sahneler beni çok etkiledi. Kardeşliklerini iliklerime kadar hissettim...



* Ben bu ikilinin uyumuna bayıldım





* Abi oyunculuklar beni duvardan duvara vurdu. O kadar özlemişim ki dizi izlemeyi... Burcu izlemeyi... Arada da Gökhan'a aşık olduk tabi...



* Başladığı andan itibaren beni içine aldı, bayıldım.



* Burcu Özberk, Selin Şekerci, Özgün Karaman; emeklerinize sağlık!

Haberin Devamı





HİKAYE:

KRALİÇE, hayatları bir günde alt üst olmuş bir ailenin “köklerine tutunarak yeniden var olma” hikayesidir…

Ülkenin en ünlü basketbolcularından biri olan Ateş’in adının büyük bir skandala karışması ile eşi Deniz ile kurdukları hayat bir anda alt üst olur. Tüm ülkenin konuştuğu bu skandalın baş kahramanı olan Ateş ve Deniz henüz bu olayın etkisini atlatamamışken, Deniz İstanbul’a çok yakın bir sahil kasabası olan Kefken’deki yaşayan babasını da ani bir şekilde kaybeder.

Aynı anda hem büyük bir aşkla bağlı olduğu kocasını, hem de büyük bir sevgi ile bağlı olduğu babasını yitiren Deniz, aralarında her daim çatışma yaşanan kız kardeşi Zeynep ve erkek kardeşi Ali ile babadan kalma aile yadigarı çiftlikte bir araya gelmek zorunda kalır. Babalarının cenazesinde bir araya gelen üç kardeş çiftlikte de işlerin pek yolunda olmadığını ve babasının ölmeden önce büyük problemler yaşadığını fark ederler.

Haberin Devamı

Bir yandan kocası Ateş ve kızı Rüya ile olan, “mükemmel” olarak addedilen yaşamını ve kocasına duyduğu büyük “aşk”ı kaybederken bir yandan da baba evinde yaşanan başka sorunlar ile yüz yüzedir Deniz…

Ateş ise “Deplasmanda escorta tecavüz skandalı!” ile çalkalanan bir takımın efsane kaptanı olarak, bir yandan masumiyetini diğer yandan da Deniz’in aşkını yeniden kazanma mücadelesine girer.

Kızları Rüya ile kurdukları hayattan ve tutku ile aşık olduğu eşi Deniz’den vazgeçmeyecek olan Ateş, ailesini geri kazanmak ve Deniz’in hayatından çıkmamak için her şeyi yapmayı göze almıştır.

Ne Deniz ve Ateş’in büyük aşkları, ne de aynı babadan kardeş olan Deniz, Zeynep ve Ali’nin geçmiş çatışmaları bitmeyecek, hayata sıfırdan başlama noktasına gelen bu ailenin her bir üyesi, kökleri ve kaderleri ile yüzleşerek kendilerini yeniden var etmeye çalışacaklar…