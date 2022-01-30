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İclal Aydın’dan Üç Kız Kardeş üzerine samimi açıklamalar…

#Kanal D#İclal Aydın#Üç Kız Kardeş
İclal Aydın’dan Üç Kız Kardeş üzerine samimi açıklamalar…

Kanal D’de, çok yakında ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan Üç Kız Kardeş, aile ve kardeşlik bağlarını sıcacık hikayesiyle izleyici ile buluşturacak. İclal Aydın’ın Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan dizinin çekimleri Ayvalık’ta devam ediyor.

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“Gözümden pıtır pıtır mutluluk yaşları dökülüyor.”

Yaklaşık 3 yıldır Üç Kız Kardeş’i dizi yapmak istediğinden bahseden İclal Aydın; “Üç Kız Kardeş’i önce bir televizyon dizisi olarak tasarladım, daha sonra fikrimi değiştirip kitaba çevirdim. İyi ki öyle yapmışım. Son yıllarda günlük yaşamı hakimiyeti altına alan büyük, yeni, hoyrat bir dil var. Ve o dil beni çok mutsuz ediyor. Kendime yer bulamaz, inandıklarımı savunamaz hale geldiğimde hissettiğim büyük değer yitiminin yasıyla yazmaya başlamıştım bu romanı. Gök kubbe altında yeni bir hikaye yok ama çok özlenen bir dil var. İnsani sıcaklık, aidiyet, nezaket ve benzeri kavramları özleyen, yokluğundan etkilenen bir ben olamam diyordum. Haklıymışım. Bir ben değilmişim. Çokmuşuz meğer” şeklinde konuştu.

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Her romanına Cunda’da aynı otelde aynı odada başladığının da bahseden İclal Aydın; “Ayvalık ve Cunda’nın uğuruna inanıyorum. Cunda beni seviyor ama ben onu daha çok seviyorum. Şimdi çekilen sahneleri izlerken gözümden pıtır pıtır mutluluk yaşları dökülüyor.  Vaktiyle hayır dediğim şeylerin karşılığını, kendi gücüme ve fikrime göre koruduğum o hayallerin gerçeğe dönüşmesiyle alıyorum. İnşallah uzun ömürlü ve mutluluk verici bir eser olur” dedi.

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin çekimleri Ayvalık’ta gerçekleşiyor.

Çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururuken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

 
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