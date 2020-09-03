İbrahim Tatlıses İbo Show ile ekranlara dönüyor - İbo Show ne zaman başlayacak?

'İbo Show' ile ekranlara dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'in programın detayları da belli olmaya başladı. Star ekranlarında yayınlanması beklenen İbo Show’da her hafta yeni konuklar ağırlanacak. Tatlıses, yakın zamanda çekimlere başlayacak.

SİNYALİ VERMİŞTİ



Kanal D ekranlarında yyınlanan “Neler Oluyor Hayatta?” programında İbrahim Tatlıses'in tekrar İbo Show'la ekranlara geri döneceği gündeme gelmişti. Bir açılışta kameralar karşısına geçen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, "Bu müjdeyi de verebilirim. 'İbo Show' yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de buna inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime-ayağıma geldi, sesimde felç yok" ifadelerini kullandı.