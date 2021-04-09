İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu - İşte 10 Nisan İbo Show konukları

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’ yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin’i konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.

FİNAL Mİ YAPACAK?

Geçtiğimiz günlerde final yapacağı iddia edilen 'İbo Show' için ortaya atılan bu iddialar yalanlanmıştı.

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